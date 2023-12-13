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Мальчик из Пышмы получит компенсацию 50 тысяч за укус бездомной собаки

50 тысяч рублей за укус бездомной собакой получит мальчик из Пышмы

13 декабря 2023, 10:46
Фото: 1MI

Мальчик из Пышмы получит компенсацию 50 тысяч за укус бездомной собаки

Мальчик из Пышмы, подвергшийся нападению бездомной собаки, получит компенсационную выплату по решению суда.

Инцидент с нападением бездомной собаки произошел 8 мая на территории поселка Пышма. Пострадал 8-летний ребенок. Пес повредил мальчику кисть правой руки, в лечебном заведении ему был поставлен диагноз.

По заявлению матери ребенка прокуратурой Пышминского района была инициирована проверка в отношении администрации муниципалитета. В ходе надзорных мероприятий был установлен факт необеспечения руководством округа безопасного нахождения граждан на территории района, а также неисполнения мер по организации отлова бездомных животных. В результате бездействия чиновников пострадал несовершеннолетний гражданин, интересы которого представляла прокуратура в суде.

Камышловский районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры, взыскав с администрации в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Описанный случай нападения бродячих животных — не единичный. В апреле текущего года в Североуральске бродячая собака укусила семилетнюю девочку. В поселке Луговской Свердловской области стаи бездомных животных уничтожают кур, гусей и овец.

Для отлова бродяжек на территории Нижнего Тагила руководство службы заказчика городского хозяйства запросила дополнительно миллион рублей.

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