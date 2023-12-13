50 тысяч рублей за укус бездомной собакой получит мальчик из Пышмы

По заявлению матери ребенка прокуратурой Пышминского района была инициирована проверка в отношении администрации муниципалитета. В ходе надзорных мероприятий был установлен факт необеспечения руководством округа безопасного нахождения граждан на территории района, а также неисполнения мер по организации отлова бездомных животных. В результате бездействия чиновников пострадал несовершеннолетний гражданин, интересы которого представляла прокуратура в суде.