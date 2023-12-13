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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Еще на два рубля за месяц подорожало молоко в Свердловской области

67 рублей: молоко в Свердловской области достигло максимальной цены за год

13 декабря 2023, 13:01
Фото: Midjourney

Еще на два рубля за месяц подорожало молоко в Свердловской области

До 67,07 рубля за литр подорожало в ноябре 2023 года молоко в Свердловской области. Это максимальная цена, которую зафиксировали статисты за 11 месяцев.

Так, в январе 2023 года продукт в среднем обходился покупателям в 66,89 рубля. Самое дешевое молоко было в сентябре — 61,56 рубля. Однако затем оно опять начало дорожать.

При этом цена на продукт достаточно значительно отличается в разных крупных городах Свердловской области. Так, например, в конце осени в Серове можно было купить литр за 69,97 рубля. Там стоимость молока традиционно всегда самая высокая.

Далее в списке следует Каменск-Уральский со стоимостью в 69,87 рубля. Нижний Тагил находится в середине рейтинга, молоко в среднем обходилось в 66,73 рубля.

Дешевле всего (65,34 рубля) литр покупали жители Первоуральска. Немного дороже — екатеринбуржцы (66,37 рубля).

Напомним, в Свердловской области продолжается рост цен на куриные яйца, за год десяток подорожал на 32%. Чтобы сдержать цену, власти региона договорились с торговыми сетями о минимальной наценке.

На 34% за год подорожала курица в Свердловской области
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#Экономика#Эксклюзив#Цены#Продукты#Деньги#Магазин#Молоко#Подорожание#Евгения Сафина
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