67 рублей: молоко в Свердловской области достигло максимальной цены за год

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Так, в январе 2023 года продукт в среднем обходился покупателям в 66,89 рубля. Самое дешевое молоко было в сентябре — 61,56 рубля. Однако затем оно опять начало дорожать.
При этом цена на продукт достаточно значительно отличается в разных крупных городах Свердловской области. Так, например, в конце осени в Серове можно было купить литр за 69,97 рубля. Там стоимость молока традиционно всегда самая высокая.
Далее в списке следует Каменск-Уральский со стоимостью в 69,87 рубля. Нижний Тагил находится в середине рейтинга, молоко в среднем обходилось в 66,73 рубля.
Дешевле всего (65,34 рубля) литр покупали жители Первоуральска. Немного дороже — екатеринбуржцы (66,37 рубля).
Напомним, в Свердловской области продолжается рост цен на куриные яйца, за год десяток подорожал на 32%. Чтобы сдержать цену, власти региона договорились с торговыми сетями о минимальной наценке.