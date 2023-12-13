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Массовая инвентаризация мест захоронения пройдет на кладбищах Нижнего Тагила

Бесхозные могилы и свободные участки на кладбищах внесут в базу в Нижнем Тагиле

13 декабря 2023, 16:17
Фото: 1MI

Массовая инвентаризация мест захоронения пройдет на кладбищах Нижнего Тагила

Единые требования к проведению инвентаризации мест захоронений и земельных участков на кладбищах установила администрация Нижнего Тагила.

Соответствующее постановление опубликовано 13 декабря 2023 года на официальном сайте администрации города.

Основной задачей инвентаризации является выявление потенциальных мест для захоронения и рационализация использования незанятых площадей. Специалисты проведут оценку состояния могил и займутся восстановлением утерянных сведений. Также проверке подлежат границы территорий в сравнении с кадастровыми данными. Результат будет внесен в электронную базу данных с предоставлением аналитической информации на имя главы города.

По завершении процедуры все полученные данные предстоит объединить с геоинформационными системами.

Работа может проводиться собственными ресурсами мэрии, либо после заключения муниципального контракта. Подобные мероприятия должны проводиться не реже одного раза в 10 лет, отмечают чиновники.

Отметим, что предыдущая инвентаризация в Нижнем Тагиле проводилась на кладбище «Пихтовые горы» в 2021 году. Мероприятие позволило выявить 2 тысячи свободных мест.

Всего на территории Нижнего Тагила насчитывается 6 действующих кладбищ. Общая площадь этих земель составляет порядка 207 гектаров.

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#Общество#Нижний Тагил#Александра Логинова#Кладбище#Захоронение#Земельный участок#Земельные участки#Захоронения
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