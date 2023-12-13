Бесхозные могилы и свободные участки на кладбищах внесут в базу в Нижнем Тагиле

Основной задачей инвентаризации является выявление потенциальных мест для захоронения и рационализация использования незанятых площадей. Специалисты проведут оценку состояния могил и займутся восстановлением утерянных сведений. Также проверке подлежат границы территорий в сравнении с кадастровыми данными. Результат будет внесен в электронную базу данных с предоставлением аналитической информации на имя главы города.