Бесхозные могилы и свободные участки на кладбищах внесут в базу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Соответствующее постановление опубликовано 13 декабря 2023 года на официальном сайте администрации города.
Основной задачей инвентаризации является выявление потенциальных мест для захоронения и рационализация использования незанятых площадей. Специалисты проведут оценку состояния могил и займутся восстановлением утерянных сведений. Также проверке подлежат границы территорий в сравнении с кадастровыми данными. Результат будет внесен в электронную базу данных с предоставлением аналитической информации на имя главы города.
По завершении процедуры все полученные данные предстоит объединить с геоинформационными системами.
Работа может проводиться собственными ресурсами мэрии, либо после заключения муниципального контракта. Подобные мероприятия должны проводиться не реже одного раза в 10 лет, отмечают чиновники.
Отметим, что предыдущая инвентаризация в Нижнем Тагиле проводилась на кладбище «Пихтовые горы» в 2021 году. Мероприятие позволило выявить 2 тысячи свободных мест.
Всего на территории Нижнего Тагила насчитывается 6 действующих кладбищ. Общая площадь этих земель составляет порядка 207 гектаров.