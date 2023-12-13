Буцаев обещал рост продуктовых цен на рубль после вступления в силу РОП

«Обновленная система РОП в первую очередь коснется производителей и импортеров упаковки. До изменений они не были задействованы в этом процессе и уже с января присоединятся к работе по самостоятельной утилизации выпускаемой на рынок упаковки», — отметил Денис Буцаев. Он также добавил, что граждане смогут почувствовать эффект от введения нового механизма благодаря уменьшению объема отходов и увеличению числа новых технологических производств, а также возникновению новых рабочих мест. Информация о том, что нововведение спровоцирует рост цен на товары, во многом является преувеличенной и надуманной. По мнению Буцаева, на самом деле ситуация с расчетом экосбора предполагает его долю в цене товаров в объеме не выше 1%, что составляет не более рубля в ценнике пакета молока. Поэтому, убежден он, подобное подорожание граждане, скорее всего, не заметят.