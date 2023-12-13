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Буцаев обещал рост продуктовых цен на рубль после вступления в силу РОП

Буцаев обещал рост продуктовых цен на рубль после вступления в силу РОП

13 декабря 2023, 15:40
Фото: 1MI
Цены на продукты могут подорожать максимум на рубль в 2024 году, после того как начнет действовать закон о расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Эксперты РЭО подробно описали грядущие изменения в отрасли обращения с отходами после завершения реформы института РОП и рассказали о цифровых системах, предусмотренных для обеспечения прозрачности РОП. Об этом информирует properm.

«Обновленная система РОП в первую очередь коснется производителей и импортеров упаковки. До изменений они не были задействованы в этом процессе и уже с января присоединятся к работе по самостоятельной утилизации выпускаемой на рынок упаковки», — отметил Денис Буцаев. Он также добавил, что граждане смогут почувствовать эффект от введения нового механизма благодаря уменьшению объема отходов и увеличению числа новых технологических производств, а также возникновению новых рабочих мест. Информация о том, что нововведение спровоцирует рост цен на товары, во многом является преувеличенной и надуманной. По мнению Буцаева, на самом деле ситуация с расчетом экосбора предполагает его долю в цене товаров в объеме не выше 1%, что составляет не более рубля в ценнике пакета молока. Поэтому, убежден он, подобное подорожание граждане, скорее всего, не заметят.

В соответствии с исследованиями РЭО, произведенными с учетом введения экологического сбора, рост стоимости молока в упаковке тетрапак может составить 0,43%, в пластиковой бутылке — 0,19%, а в стеклянной таре — 0,22%.

Доля экосбора в товаре в денежном выражении, в частности — в молоке, ожидается в размере 41 копейки в случае с упаковкой тетрапак, 43 копеек в цене на молоко в стеклянной таре и 18 копеек в цене молока в пластиковой бутылке.

Также представители РЭО объяснили, как будут применять цифровизацию, чтобы усилить эффективность и прозрачность института РОП. РЭО и Минприроды РФ создали конвертер, который призван демонстрировать переход товаров в отходы, а отходов — в новые товары, доступные в результате переработки.

Для обеспечения закрытия ответственности РОП предусмотрено введение реестра добросовестных утилизаторов (компаний — переработчиков отходов). Также при содействии РЭО была запущена электронная торговая площадка (ЭТП) по торговле вторсырьем. Цифровая платформа предоставляет возможность проводить безопасные сделки по купле-продаже вторичного сырья, вторичных материальных ресурсов и предлагает услуги по исполнению нормативов РОП.

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