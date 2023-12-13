Четыре месяца за 16 плиток шоколада. Жителю Верхней Салды вынесен приговор за кражу

Согласно материалам суда, в середине декабря 2022 года мужчина взял с витрины в магазине «Монетка» 8 плиток Milka и спрятал в сумку. После этого он взял булку хлеба и принес ее на кассу для оплаты. Затем он вернулся в зал и взял еще 13 плиток шоколада. И также спрятал. Дополнительно с витрины он взял еще одну шоколадку и пришел на кассу, чтобы оплатить ее.