Четыре месяца за 16 плиток шоколада. Жителю Верхней Салды вынесен приговор за кражу

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Сам мужчина по имени Дмитрий ранее 4 раза был судим за кражи. В пятый раз его судили в конце ноября за кражу шоколада.
Согласно материалам суда, в середине декабря 2022 года мужчина взял с витрины в магазине «Монетка» 8 плиток Milka и спрятал в сумку. После этого он взял булку хлеба и принес ее на кассу для оплаты. Затем он вернулся в зал и взял еще 13 плиток шоколада. И также спрятал. Дополнительно с витрины он взял еще одну шоколадку и пришел на кассу, чтобы оплатить ее.
В это время к Дмитрию подошла заместитель магазина и попросила вернуть шоколад. Тогда мужчина достал 5 плиток, но скрыл нахождение в сумке остального шоколада. После этого обвиняемый оплатил одну шоколадку и булку хлеба, а все остальное унес с собой. В общей сложности сумма ущерба составила тысячу рублей.
В результате рассмотрения дела суд назначил мужчине четыре месяца колонии-поселения. Туда он будет добираться самостоятельно.
Напомним, ранее блогер из Краснотурьинска Александр Лещев обвинил силовиков в краже украшений и денег у его погибшей в ДТП жены. Мужчина уже написал заявление в областное управление.