tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Житель Верхней Салды украл в «Монетке» 16 плиток шоколада Milka

Четыре месяца за 16 плиток шоколада. Жителю Верхней Салды вынесен приговор за кражу

13 декабря 2023, 06:33
Фото: Midjourney

Житель Верхней Салды украл в «Монетке» 16 плиток шоколада Milka

Житель Верхней Салды украл в «Монетке» 16 плиток шоколада Milka. За это его обвинили в краже и вынесли приговор.

Сам мужчина по имени Дмитрий ранее 4 раза был судим за кражи. В пятый раз его судили в конце ноября за кражу шоколада.

Согласно материалам суда, в середине декабря 2022 года мужчина взял с витрины в магазине «Монетка» 8 плиток Milka и спрятал в сумку. После этого он взял булку хлеба и принес ее на кассу для оплаты. Затем он вернулся в зал и взял еще 13 плиток шоколада. И также спрятал. Дополнительно с витрины он взял еще одну шоколадку и пришел на кассу, чтобы оплатить ее.

В это время к Дмитрию подошла заместитель магазина и попросила вернуть шоколад. Тогда мужчина достал 5 плиток, но скрыл нахождение в сумке остального шоколада. После этого обвиняемый оплатил одну шоколадку и булку хлеба, а все остальное унес с собой. В общей сложности сумма ущерба составила тысячу рублей.

В результате рассмотрения дела суд назначил мужчине четыре месяца колонии-поселения. Туда он будет добираться самостоятельно.

Напомним, ранее блогер из Краснотурьинска Александр Лещев обвинил силовиков в краже украшений и денег у его погибшей в ДТП жены. Мужчина уже написал заявление в областное управление.

Прохожий в Екатеринбурге украл чемодан с косметикой и украшениями на 200 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростки разбили окно, украли деньги и планшеты iPad из тату-салона в ЕкатеринбургеТащили по полу: в Екатеринбурге украли свадебные платья из салона на 700 тысячВ Екатеринбурге мужчина украл 7,6 млн рублей и прихватил одежду манекена
#Происшествия#Эксклюзив#Суд#Криминал#Приговор#Кража#18+#Ирина Кирилова#Верхняя Салда
Подпишитесь
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
Вчера, 14:02
Мутные схемы: силовики проводят рейды по риэлторским фирмам в Нижнем Тагиле
11 декабря, 14:34
Тагильский УВЗ и его гендиректор попали под санкции США
Сегодня, 03:48
Как увеличилась зарплата младших воспитателей в Нижнем Тагиле в 2023 году
11 декабря, 15:43
Цены на яйца в Свердловской области снизятся. Об этом попросили власти
Сегодня, 03:31