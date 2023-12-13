Четыре ребенка пострадали при пожаре в Екатеринбурге. Один в реанимации

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Сгорел двухэтажный дом. Внутри находилась целая семья. Среди пострадавших — две девочки и два мальчика. Младшему ребенку восемь лет, а старшему — четырнадцать. Их мама Любовь рассказала, как дети себя чувствуют, пишет Е1.
По словам Любови, младшая дочка находится в реанимации. Она подключена к аппарату ИВЛ. За нее она переживает больше всех. Остальные ребята лежат в общей палате. У них диагностированы ожоги различной степени.
Среди пострадавших и сестра Любови — она тоже лежит в больнице. Сама мать детей также некоторое время проходила лечение. Сейчас она ищет, где она будет жить с детьми, так как их дом выгорел до тла, а другого жилья у них нет.
Специалисты сейчас выясняют причины возгорания. Прокуратура проводит проверку. Отмечается, что все документы семьи и деньги тоже сгорели.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на рынке сгорел павильон. Причиной возгорания стал строительный фен.