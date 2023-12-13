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Ребенок попал в реанимацию после пожара в Екатеринбурге

Четыре ребенка пострадали при пожаре в Екатеринбурге. Один в реанимации

13 декабря 2023, 07:39
Фото: Midjourney

Ребенок попал в реанимацию после пожара в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во время пожара пострадали четыре ребенка, один попал в реанимацию. ЧП произошло утром 8 декабря в садовом товариществе «Малахит-2».

Сгорел двухэтажный дом. Внутри находилась целая семья. Среди пострадавших — две девочки и два мальчика. Младшему ребенку восемь лет, а старшему — четырнадцать. Их мама Любовь рассказала, как дети себя чувствуют, пишет Е1.

По словам Любови, младшая дочка находится в реанимации. Она подключена к аппарату ИВЛ. За нее она переживает больше всех. Остальные ребята лежат в общей палате. У них диагностированы ожоги различной степени.

Среди пострадавших и сестра Любови — она тоже лежит в больнице. Сама мать детей также некоторое время проходила лечение. Сейчас она ищет, где она будет жить с детьми, так как их дом выгорел до тла, а другого жилья у них нет.

Специалисты сейчас выясняют причины возгорания. Прокуратура проводит проверку. Отмечается, что все документы семьи и деньги тоже сгорели.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на рынке сгорел павильон. Причиной возгорания стал строительный фен.

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#Происшествия#Больница#Пожар#Дети#Семья#Ожоги#Реанимация#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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