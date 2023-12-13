Два человека заживо сгорели во время пожара в частном доме в Нижнем Тагиле

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Published Сегодня, 08:38
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О том, что дом горит, стало известно в 16:34. Воспламенился частный дом площадью 36 квадратных метров, сообщает Отдел надзорной деятельности.
При разборке сгоревших конструкций в шесть часов вечера бал найден погибший человек. Еще через два часа нашли второго. Сейчас их личности устанавливаются.
Предварительно известно, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. Пламя тушили два пожарных расчета и шесть пожарных. Дело передано в СУ СК.
Ранее сообщалось, что четыре ребенка и двое взрослых пострадали во время пожара в Екатеринбурге. Один ребенок находится в реанимации под ИВЛ. Теперь семье негде жить.