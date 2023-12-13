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Два человека погибли во время пожара в Нижнем Тагиле

Два человека заживо сгорели во время пожара в частном доме в Нижнем Тагиле

13 декабря 2023, 08:38
Фото: Отдел надзорной деятельности

Два человека погибли во время пожара в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 12 декабря в доме по улице Геологов произошел пожар. В результате два человека погибли.

О том, что дом горит, стало известно в 16:34. Воспламенился частный дом площадью 36 квадратных метров, сообщает Отдел надзорной деятельности.

При разборке сгоревших конструкций в шесть часов вечера бал найден погибший человек. Еще через два часа нашли второго. Сейчас их личности устанавливаются.

Предварительно известно, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. Пламя тушили два пожарных расчета и шесть пожарных. Дело передано в СУ СК.

Ранее сообщалось, что четыре ребенка и двое взрослых пострадали во время пожара в Екатеринбурге. Один ребенок находится в реанимации под ИВЛ. Теперь семье негде жить.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Свердловская область#Пожарные#Трупы#Курение#Жертвы#18+#Дарья Сорокина
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