Где появятся ледовые городки в Екатеринбурге

В Ленинском районе городки расположатся в парке Архипова и у ДК «Совхозный». При этом в парке будут сделаны фигуры Деда Мороза и Снегурочки и световые объекты. А вот в Совхозном сделают шатер из гирлянд, фотозону и каток. Открытие планируется 27 декабря.