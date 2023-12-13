Где появятся ледовые городки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Так, в Верх-Исетском районе городок появится на площади Субботников. Он будет открыт 28 декабря и будет работать до 28 января 2024 года. Там поставят новогоднюю ель и зальют каток.
В Железнодорожном районе будет сразу два городка — на улице Пехотинцев, 11 и на аллее проспекта Седова. Там также будут поставлены елки и новогодние фигуры. Появятся елочки и во дворах.
В Кировском районе решено оформить тематической городок. Основной тематикой стали русские народные сказки. Находиться он будет около спортшколы «Виктория» на Высоцкого, 14. Там будет не только ель, но и фотозона. Также установят и небольшой ледовый городок.
Площадка в Академическом районе будет посвящена теме знаний. Располагаться она будет в Преображенском парке. Тут поставят ледяные фигуры и сделают световое оформление, а также установят ель.
В Ленинском районе городки расположатся в парке Архипова и у ДК «Совхозный». При этом в парке будут сделаны фигуры Деда Мороза и Снегурочки и световые объекты. А вот в Совхозном сделают шатер из гирлянд, фотозону и каток. Открытие планируется 27 декабря.
Шесть ледовых городков появятся в Октябрьском районе. Самая большая площадка будет располагаться на площади Обороны. Власти также планируют украсить поселок Исток, микрорайоны Кольцово, Компрессорный, Чапаевский и Птицефабрика.
В Орджоникидзевском районе новогодняя ель уже появилась около центра культуры «Эльмаш». Там же планируется и монтаж ледового городка.
Два городка появятся и в Чкаловском районе. Главный расположится в парке «Южный» на улице Академика Шварца. Здесь установят 18-метровую ель с гирляндами и светодиодными бусами. Второй площадкой станет площадь у центра культуры «Горный щит» в соответствующем селе. Там помимо елки будет еще и ледовый лабиринт.
Напомним, в Нижнем Тагиле на центральной площади уже строится ледовый городок. В текущем году его тематика посвящена алфавиту.