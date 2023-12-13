Грузчик и безработный идут под суд за убийство и ранение в кафе в Каменске-Уральском

Уголовное дело по факту стрельбы в кафе в Каменске-Уральском направлено в суд

Мужчины 1986 и 1990 годов рождения отправятся под суд за уголовные преступления: в кафе в Каменске-Уральском они открыли стрельбу, в результате которой один человек погиб и еще один был ранен.

Преступление было совершено в ночь на 12 августа 2023 года в ночном заведении в Каменске-Уральском. По данным следствия, между обвиняемыми и посетителями кафе произошел конфликт с применением оружия ограниченного поражения. В результате преступных действий одному потерпевшему была причинена смертельная травма головы, другому — проникающее ранение в область живота. В результате смерти потерпевшего и причинения вреда здоровью средней тяжести подсудимым предъявлены обвинения по статьям «убийство», «пособничество в убийстве» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением оружия». Конфликт между мужчинами начался из-за оскорбительного выражения, брошенного в адрес одного из обвиняемых, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Затем стычка переросла в драку, которая завершилась выстрелами в потерпевших из личного оружия фигурантов. По данным от Следственного комитета по Свердловской области, специалистами ведомства завершен комплекс мероприятий, собрана доказательная база, проведены экспертизы. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Читайте также: Двое мужчин разыскиваются в Каменске-Уральском. Их подозревают в мошенничестве Серийный убийца Незнамов из Каменска-Уральского избежал пожизненного заключения Не помогала ухаживать за мамой. В Нижнем Тагиле пенсионер застрелил сестру из нагана 70 тысяч рублей заплатит жительница Ивделя за стрельбу сына в лицо ребенка