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Posted 13 декабря 2023, 11:44

Published 13 декабря 2023, 11:44

Modified 29 ноября, 18:49

Updated 29 ноября, 18:49

Уголовное дело по факту стрельбы в кафе в Каменске-Уральском направлено в суд

Грузчик и безработный идут под суд за убийство и ранение в кафе в Каменске-Уральском

13 декабря 2023, 11:44
Фото: 1MI.

Уголовное дело по факту стрельбы в кафе в Каменске-Уральском направлено в суд

Мужчины 1986 и 1990 годов рождения отправятся под суд за уголовные преступления: в кафе в Каменске-Уральском они открыли стрельбу, в результате которой один человек погиб и еще один был ранен.

Преступление было совершено в ночь на 12 августа 2023 года в ночном заведении в Каменске-Уральском. По данным следствия, между обвиняемыми и посетителями кафе произошел конфликт с применением оружия ограниченного поражения. В результате преступных действий одному потерпевшему была причинена смертельная травма головы, другому — проникающее ранение в область живота.

В результате смерти потерпевшего и причинения вреда здоровью средней тяжести подсудимым предъявлены обвинения по статьям «убийство», «пособничество в убийстве» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением оружия».

Конфликт между мужчинами начался из-за оскорбительного выражения, брошенного в адрес одного из обвиняемых, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Затем стычка переросла в драку, которая завершилась выстрелами в потерпевших из личного оружия фигурантов.

По данным от Следственного комитета по Свердловской области, специалистами ведомства завершен комплекс мероприятий, собрана доказательная база, проведены экспертизы. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

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