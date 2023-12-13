Грузчик и безработный идут под суд за убийство и ранение в кафе в Каменске-Уральском

Уголовное дело по факту стрельбы в кафе в Каменске-Уральском направлено в суд

Мужчины 1986 и 1990 годов рождения отправятся под суд за уголовные преступления: в кафе в Каменске-Уральском они открыли стрельбу, в результате которой один человек погиб и еще один был ранен.