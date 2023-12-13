Хотела перевести 200 тысяч: полицейский спас пенсионерку от перевода денег мошенникам

Через несколько дней женщина пришла в полицию сама и рассказала, что сообщила о происходящем сыну, который тоже посчитал, что она стала жертвой мошенников. Перевести аферистам она успела 50 тысяч рублей. Также она была готова перевести им еще 200 тысяч рублей, которые только что взяла в кредит по их наводке.