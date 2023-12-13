Хотела перевести 200 тысяч: полицейский спас пенсионерку от перевода денег мошенникам

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Спасителем стал сотрудник криминалистического отдела МУ МВД России «Нижнетагильское» Александр Гаев. Он убедил 63-летнюю женщину в том, что она может стать жертвой мошенников, рассказали в пресс-службе полиции.
Телефонные аферисты рассказали тагильчанке, что ей нужно перевести деньги на «безопасный счет». Полицейский Александр, как и пенсионерка, находились в торговом центре на проспекте Ленина. Сотрудник полиции обратил внимание на то, что женщина стоит около банкоматов. Также он услышал, что она разговаривает по телефону и интересуется, что ей делать дальше.
Александр подошел к женщине и спросил, чем она занята. А также рассказал ей, что нельзя выполнять все команды незнакомцев по телефону. В ответ на это пенсионерка доложила аферистам, что к ней подошел полицейский. Мошенник сказал, что ей нужно срочно уйти из ТЦ.
Однако, несмотря на небольшой стаж службы, младший сержант Гаев не растерялся. Он остановил женщину и путем длительного убеждения уговорил ее перестать общаться с мошенниками. Также он вызвал на место наряд полиции.
Через несколько дней женщина пришла в полицию сама и рассказала, что сообщила о происходящем сыну, который тоже посчитал, что она стала жертвой мошенников. Перевести аферистам она успела 50 тысяч рублей. Также она была готова перевести им еще 200 тысяч рублей, которые только что взяла в кредит по их наводке.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области появилась новая схема мошенничества.