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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

В Свердловской области цена на десяток яиц за год выросла на 32%

И снова о яйцах. На 32% за год подорожал десяток в Свердловской области

13 декабря 2023, 10:40
Фото: Midjourney

В Свердловской области цена на десяток яиц за год выросла на 32%

В ноябре 2023 года средняя цена на десяток куриных яиц в Свердловской области достигла 101,27 рубля. Это на 32,06% дороже, чем в ноябре 2022 года.

Согласно статистике, в октябре нынешнего года средняя стоимость продукта в магазинах региона составляла 88,18 рублей. То есть за месяц цена выросла на 14,87%. А в начале декабря, по данным на 4 декабря, десяток уже стоил 104,26 рубля.

Между тем, власти Свердловской области договорились с торговыми сетями, чтобы наценка на продукт была минимальной. Мониторить цены в магазинах специалисты собираются регулярно.

В связи с резким подорожанием яиц в некоторых муниципалитетах, в том числе и в Нижнем Тагиле, ограничивают количество яиц для продажи покупателям. А заместитель губернатора региона Алексей Шмыков рассказал о том, когда ждать снижения цен.

Почему дорожают яйца в Свердловской области в декабре 2023 года
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#Экономика#Эксклюзив#Цены#Продукты#Деньги#Покупатели#Подорожание#Яйца#Евгения Сафина
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