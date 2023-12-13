И снова о яйцах. На 32% за год подорожал десяток в Свердловской области

Согласно статистике, в октябре нынешнего года средняя стоимость продукта в магазинах региона составляла 88,18 рублей. То есть за месяц цена выросла на 14,87%. А в начале декабря, по данным на 4 декабря, десяток уже стоил 104,26 рубля.