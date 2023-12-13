И снова о яйцах. На 32% за год подорожал десяток в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Согласно статистике, в октябре нынешнего года средняя стоимость продукта в магазинах региона составляла 88,18 рублей. То есть за месяц цена выросла на 14,87%. А в начале декабря, по данным на 4 декабря, десяток уже стоил 104,26 рубля.
Между тем, власти Свердловской области договорились с торговыми сетями, чтобы наценка на продукт была минимальной. Мониторить цены в магазинах специалисты собираются регулярно.
В связи с резким подорожанием яиц в некоторых муниципалитетах, в том числе и в Нижнем Тагиле, ограничивают количество яиц для продажи покупателям. А заместитель губернатора региона Алексей Шмыков рассказал о том, когда ждать снижения цен.