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Posted 13 декабря 2023, 16:13

Published 13 декабря 2023, 16:13

Modified 13 декабря 2023, 16:15

Updated 13 декабря 2023, 16:15

Итоги года с Путиным, а также новогодний культобзор и документальный фильм об Урале

Итоги года с Путиным, а также новогодний культобзор и документальный фильм об Урале

13 декабря 2023, 16:13
Фото: Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
О каких проблемах хотят рассказать жители Свердловской области Владимиру Путину. Какие рабочие профессии оплачиваются лучше всего. Хорошие новости для пострадавших в ЧП на Вагонке, а также новый культобзор и документальный фильм об Урале: самое важное, что произошло 13 декабря в Нижнем Тагиле.

14 декабря состоится ежегодное мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным», для которого редакторы пресс-конференции собирали вопросы для главы государства. Журналисты TagilCity.ru провели исследования в социальных сетях и выяснили, о каких проблемах хотят рассказать жители Свердловской области.

О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
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В Нижнем Тагиле были названы три самые высокооплачиваемые рабочие профессии. Специалисты провели анализ рынка вакансий и выбрали наиболее выгодные варианты трудоустройства в различных сферах для представителей рабочих профессий города. Согласно независимой оценке, количество предложений от работодателей увеличилось на 92% с начала 2023 года. В сотрудничестве с экспертами Avito Работа, TagilCity.ru подготовил информацию о трех самых высокооплачиваемых рабочих профессиях в порядке убывания предлагаемого ежемесячного заработка.

Каким рабочим профессиям в Нижнем Тагиле предлагают самую высокооплачиваемую работу?
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В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что делать жителям Вагонки, пострадавшим от коммунальной аварии, произошедшей в ночь на 9 декабря. Авария случилась на перекрестке Окунева-Энтузиастов и привела к отсутствию отопления и горячей воды в части домов на Вагонке. Глава города Владислав Пинаев лично выезжал на место и контролировал ситуацию до утра.

Пострадавшие из-за ЧП на Вагонке в Нижнем Тагиле могут подать претензию в «Горэнерго»
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Куда отправиться на выходные в Нижнем Тагиле, чтобы ощутить новогоднее настроение и избавиться от желания сидеть дома? Несмотря на морозы, приходит время активных культурных мероприятий. Мы собрали вам варианты развлечений с 15 по 17 декабря.

Новогодние мастер-классы и прыжки с трамплина: куда пойти на выходные в Нижнем Тагиле
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Короткометражный фильм «Хранитель Урала», созданный режиссером из Екатеринбурга Сергеем Сомовым, теперь доступен для просмотра на YouTube. Это экспериментальное произведение уже получило признание на российских и международных фестивалях. Фильм рассказывает историю путешествия старца по Уральским землям, где он сталкивается с различными обстоятельствами, заставляющими его делать выбор. Идея создания короткометражки возникла у режиссера после посещения Киндерлинской пещеры.

Пещеры, горы и путешествующий старец. Режиссер из Екатеринбурга снял фильм об Урале
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