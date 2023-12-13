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Под стражей оставлены участники перестрелки в «Гринвиче» в Екатеринбурге

Из-под стражи не выпустят участников перестрелки в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

13 декабря 2023, 12:40
Фото: 1MI

Под стражей оставлены участники перестрелки в «Гринвиче» в Екатеринбурге

Под стражей оставлены оба участника перестрелки, которая произошла в «Гринвиче» в Екатеринбурге.

Конфликт между мужчинами разгорелся 26 ноября. Они сперва поссорились, а затем начали перестрелку. Оба участника потасовки останутся под стражей до 25 января следующего года, сообщает Свердловский облсуд.

В отношении обоих были возбуждены уголовные дела за хулиганство. Адвокаты мужчин пытались обжаловать срок их пребывания под стражей, но безуспешно. Жалобы были оставлены без удовлетворения.

Напомним, что недавно в «Гринвиче» произошло еще одно ЧП. Там подрались подростки и охранники. Ребята набросились на охрану из-за того, что те не разрешили им нелегально торговать духами.

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#Происшествия#Торговый центр#Охрана#Перестрелка#18+#Екатеринбург#Гринвич#Дарья Сорокина
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