Из-под стражи не выпустят участников перестрелки в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Конфликт между мужчинами разгорелся 26 ноября. Они сперва поссорились, а затем начали перестрелку. Оба участника потасовки останутся под стражей до 25 января следующего года, сообщает Свердловский облсуд.
В отношении обоих были возбуждены уголовные дела за хулиганство. Адвокаты мужчин пытались обжаловать срок их пребывания под стражей, но безуспешно. Жалобы были оставлены без удовлетворения.
Напомним, что недавно в «Гринвиче» произошло еще одно ЧП. Там подрались подростки и охранники. Ребята набросились на охрану из-за того, что те не разрешили им нелегально торговать духами.