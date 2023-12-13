Каким рабочим профессиям в Нижнем Тагиле предлагают самую высокооплачиваемую работу?

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
По независимой оценке специалистов, количество предложений от работодателей увеличилось на 92% с начала 2023 года.
TagilCity.ru совместно с экспертами Avito Работа подготовил для вас информацию по самым высокооплачиваемым рабочим профессиям. Итак, в порядке убывания предлагаемого ежемесячного заработка мы подобрали три варианта.
Представители этой профессии могут рассчитывать на заработную плату в пределах от 115 до 165 тысяч рублей в месяц. Уровень заработка будет зависеть от количества фактически отработанных смен, наличия ночных смен и количества выходов по выходным дням.
От кандидата ожидается наличие профильного образования и разряд не ниже 3-го. Приветствуются наличие стажа (не менее одного года) и навыки работы с технической документацией.
В одной строительной компании людям с этой профессией обещают сдельную оплату до 150 тысяч рублей в месяц. Согласно описания вакансии специалисту предстоит заниматься монтажом металлоконструкций для торговых организаций.
Работа подразумевается на территории всей области. Кандидат должен быть готов к командировкам.
Имея квалификацию 4 разряда, в данной профессии можно заработать 165 тысяч рублей в месяц. Вакансия с указанным уровнем дохода размещена на одном из машиностроительных производств.
Требования к кандидатам: наличие профильного образования и стаж по специальности не менее пяти лет. Иногородних работодатель готов принять на вахтовый график и обеспечить жильём.
Эксперты советуют соискателям при выборе трудоустройства обращать внимание на благонадёжность компании. По подсчётам Авито, до 92% кандидатов охотнее откликаются на вакансии проверенных работодателей.
Напомним, ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев высказался о дефиците кадров в Свердловской области. Сложившаяся ситуация, по мнению депутатов Гордумы Нижнего Тагила, заставляет работодателей переманивать друг у друга сотрудников.