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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В два раза увеличилось число заболевших корью в Свердловской области

Корью стали чаще болеть в Свердловской области

13 декабря 2023, 09:43
Фото: 1MI

В два раза увеличилось число заболевших корью в Свердловской области

В Свердловской области наблюдается увеличение числа заболевших корью. С начала 2023 года в регионе было зарегистрировано 200 случаев заболевания этой болезнью.

Это в два раза больше в сравнении с 2019 годом. Эти цифры озвучила замглавы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, пишет ЕАН.

Также она рассказала, что первые случаи заболевания корью в этом году — завозные. Уже от этих людей заразились те граждане, у которых не было иммунитета к вирусу.

В начале года был более интенсивный рост заболеваемости. Сейчас регистрируются единичные случаи среди неиммунных лиц — детей, которые не были привиты, — добавила Анжелика Пономарева.

Отмечается, что в целом в России уровень заболеваемости корью в январе — сентябре 2023 года вырос в 288 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях Свердловской области пропала вакцина от кори.

В России почти в 300 раз увеличилась заболеваемость корью
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#Свердловская область#Здоровье#Болезнь#Статистика#Заболеваемость#Вакцинация#Корь#Иммунитет#Дарья Сорокина
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