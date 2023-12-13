Корью стали чаще болеть в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Это в два раза больше в сравнении с 2019 годом. Эти цифры озвучила замглавы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, пишет ЕАН.
Также она рассказала, что первые случаи заболевания корью в этом году — завозные. Уже от этих людей заразились те граждане, у которых не было иммунитета к вирусу.
В начале года был более интенсивный рост заболеваемости. Сейчас регистрируются единичные случаи среди неиммунных лиц — детей, которые не были привиты, — добавила Анжелика Пономарева.
Отмечается, что в целом в России уровень заболеваемости корью в январе — сентябре 2023 года вырос в 288 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что в медучреждениях Свердловской области пропала вакцина от кори.