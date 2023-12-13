«Люди в шоке». Жители ХМАО почти на сутки застряли в аэропорту Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:00
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По словам одной из пассажирок, причины озвучиваются разные. Это или замерзание самолета или плохая погода в Белоярском.
Утром зашли в самолет и вышли обратно. Нас расселяют в гостиницы, люди в шоке, — рассказывает Елена.
Рейс должен быть осуществлен на судне, рассчитанном примерно на 50 человек. По словам женщины, почти все места выкуплены. Теперь пассажиры пытаются разобраться в происходящем и ругаются с представителями авиакомпании, пишет «КП-Екатеринбург».
Застрявшие в Екатеринбурге пассажиры также считают, что, возможно, самолет направлен другим маршрутом. Однако в пресс-службе аэропорта Кольцово это опровергли.
Там сообщили, что в аэропорту ХМАО на данный момент плохие условия. Там же сообщили, что точное время вылета лучше уточнить у авиакомпании. По данным табло аэропорта, вылет уже запланирован на утро 14 декабря.
Напомним, уже неделю в регионах УрФО, в том числе и Свердловской области стоит аномально морозная погода. По прогнозам синоптиков, уже надвигается теплый фронт. Уже 13 декабря в Свердловской области потеплело до -24 градусов. Далее столбики термометра начнут расти в сторону нуля.