«Люди в шоке». Жители ХМАО почти на сутки застряли в аэропорту Екатеринбурга

Жители ХМАО не могут вылететь из Екатеринбурга из-за морозов

Пассажиры рейса из Екатеринбурга до ХМАО не могут отправиться домой почти сутки. Рейс авиакомпании RusLine должен был отправиться 12 декабря в 14:20, но все пассажиры до сих пор в аэропорту.