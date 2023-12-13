Мама погибшего парня из Свердловской области помогает бойцам СВО в память о сыне

Оказалось, как сообщает «КП-Екатеринбург», парень подорвался на мине, но его родные узнали обо всем только спустя 1,5 года. У Романа остались мама, папа и три брата. По воспоминаниям членов семьи, Роман всегда был настоящим героем, он говорил о защите родины. Кроме того, его помнят, как веселого и задорного человека.