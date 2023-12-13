Мама погибшего парня из Свердловской области помогает бойцам СВО в память о сыне

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Оказалось, как сообщает «КП-Екатеринбург», парень подорвался на мине, но его родные узнали обо всем только спустя 1,5 года. У Романа остались мама, папа и три брата. По воспоминаниям членов семьи, Роман всегда был настоящим героем, он говорил о защите родины. Кроме того, его помнят, как веселого и задорного человека.
Семья искала парня, обращаясь в разные волонтерские организации. Спустя 1,5 года после его исчезновения, осенью текущего года, родителям Романа позвонила некая Марина, которая помогала в поисках и сообщила, что парня нет, он подорвался на мине.
Впоследствии оказалось, что его наградили орденом Мужества посмертно. После известия матери молодого мужчины стало плохо, она попала в больницу. Сейчас женщина восстанавливается после инсульта. Она мечтает выздороветь и помогать ребятам в зоне СВО. В частности, женщина вяжет бойцам носки.
Ранее сообщалось, что участник СВО из Узбекистана стал гражданином России. Он жил в Екатеринбурге.