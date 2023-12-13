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Мама бойца из Свердловской области рассказала о подвиге сына на СВО

Мама погибшего парня из Свердловской области помогает бойцам СВО в память о сыне

13 декабря 2023, 10:59
Фото: 1MI

Мама бойца из Свердловской области рассказала о подвиге сына на СВО

Почти два года назад Роман Кашин из Свердловской области отправился на СВО. Через некоторое время он перестал выходить на связь с близкими.

Оказалось, как сообщает «КП-Екатеринбург», парень подорвался на мине, но его родные узнали обо всем только спустя 1,5 года. У Романа остались мама, папа и три брата. По воспоминаниям членов семьи, Роман всегда был настоящим героем, он говорил о защите родины. Кроме того, его помнят, как веселого и задорного человека.

Семья искала парня, обращаясь в разные волонтерские организации. Спустя 1,5 года после его исчезновения, осенью текущего года, родителям Романа позвонила некая Марина, которая помогала в поисках и сообщила, что парня нет, он подорвался на мине.

Впоследствии оказалось, что его наградили орденом Мужества посмертно. После известия матери молодого мужчины стало плохо, она попала в больницу. Сейчас женщина восстанавливается после инсульта. Она мечтает выздороветь и помогать ребятам в зоне СВО. В частности, женщина вяжет бойцам носки.

Ранее сообщалось, что участник СВО из Узбекистана стал гражданином России. Он жил в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге задержалась отправка гумпомощи бойцам СВО
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