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Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Потепление после сильных морозов придет в Свердловскую область

Морозы отступают. В Свердловскую область возвращается теплая погода

13 декабря 2023, 04:55
Фото: Midjourney

Потепление после сильных морозов придет в Свердловскую область

Тепло начинает поступать в Свердловскую область. Первыми ощутят на себе это жители северной части региона. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

По его словам, антициклон поступает на восток. По западной периферии тепло идет в северную часть Свердловской области. На юге области влияние антициклона еще сильное, особенно на юго-западе. Там, по словам синоптика, холод сохранится седьмой день подряд.

Также Пулин объяснил, что средняя температура в регионе достигнет -25…-30 градусов в ночное время и -15…-20 днем. В Екатеринбурге ожидается малооблачная, но ветреная погода. Порывы будут составлять от одного до шести метров в секунду.

В Нижнем Тагиле в течение дня также будет ветрено. Порывы будут достигать шести метров в секунду, но вечером показатель снизится до трех метров. Направление ветра ожидается южное и юго-западное. Температура воздуха днем составит -16 градусов, но к вечеру похолодает до -21 градуса.

Напомним, накануне 12 декабря в Екатеринбурге был зафиксирован температурный рекорд. Так, за 10 лет этот день стал самым холодным. Температура воздуха достигла — 33,2 градуса.

#Свердловская область#Потепление#Погода#Окружающая среда#Мороз#Природа#Тепло#Ирина Кирилова
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