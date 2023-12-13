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Новые турникеты устанавливают в метро Екатеринбурга

На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге избавятся от очередей

13 декабря 2023, 10:39
Фото: Администрация Екатеринбурга

Новые турникеты устанавливают в метро Екатеринбурга

В метро Екатеринбурга началась установка новых турникетов. Техника появится на всех станциях подземки к концу 2024 года.

Так, уже сейчас на станции «Площадь 1905 года» начали менять турникеты. Прошлая техника была разработана в 70-х годах. В последнее время из-за нее возникали проблемы на входе, скапливалась толпа.

Поэтому были заказаны высокотехнологичные распашные турникеты российского производства. Прикладывать к аппаратам можно будет банковские, транспортные или социальные карты, либо жетоны, сообщает е1.

У них будет цветной дисплей, световая индикация и сигнализация. В любой момент можно будет разблокировать створки для комфортного прохода пассажиров с багажом.

После «Площади 1905 года» турникеты появятся на станциях «Геологическая», «Проспект Космонавтов», «Ботаническая», «Динамо», «Уральская», «Машиностроителей», «Уралмаш» и «Чкаловская».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге обновится расписание, по которому курсируют поезда метрополитена.

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#Транспорт#Метро#Оборудование#Екатеринбург#Банковские карты#Жетоны#Дарья Сорокина#Площадь 1905 года#Турникеты
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