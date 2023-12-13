На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге избавятся от очередей

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Так, уже сейчас на станции «Площадь 1905 года» начали менять турникеты. Прошлая техника была разработана в 70-х годах. В последнее время из-за нее возникали проблемы на входе, скапливалась толпа.
Поэтому были заказаны высокотехнологичные распашные турникеты российского производства. Прикладывать к аппаратам можно будет банковские, транспортные или социальные карты, либо жетоны, сообщает е1.
У них будет цветной дисплей, световая индикация и сигнализация. В любой момент можно будет разблокировать створки для комфортного прохода пассажиров с багажом.
После «Площади 1905 года» турникеты появятся на станциях «Геологическая», «Проспект Космонавтов», «Ботаническая», «Динамо», «Уральская», «Машиностроителей», «Уралмаш» и «Чкаловская».
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге обновится расписание, по которому курсируют поезда метрополитена.