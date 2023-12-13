На «Уральские авиалинии» завели дело после доведения до слез девочки

В результате была проведена проверка, в результате которой на авиакомпанию завели административное дело. Установлено, что сумка соответствовала разрешенным для ручной клади габаритам. Тем не менее сумку девочке пришлось тогда оставить в Сочи. Позже ее вернули владелице.