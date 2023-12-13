На «Уральские авиалинии» завели дело после доведения до слез девочки

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Причиной стал инцидент, произошедший в начале ноября. Тогда сотрудники авиакомпании не стали пускать на рейс Сочи-Петербург девочку.
Конфликт произошел из-за ручной клади. Пассажирке сказали, что по размерам ее сумка не подходит, поэтому ее не пустят на рейс в качестве ручной клади. Тогда школьница стала плакать, сообщает Свердловская транспортная прокуратура.
В результате была проведена проверка, в результате которой на авиакомпанию завели административное дело. Установлено, что сумка соответствовала разрешенным для ручной клади габаритам. Тем не менее сумку девочке пришлось тогда оставить в Сочи. Позже ее вернули владелице.
Дело заведено по статье об оказании населению услуг ненадлежащего качества. В отношении гендиректора перевозчика Сергея Скуратова внесено представление.
Были и другие аналогичные инциденты. Например, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге беременную жительницу Екатеринбурга и ее жениха не пустили на рейс «Уральских авиалиний».