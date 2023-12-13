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Дело заведено на «Уральские авиалинии» после инцидента со слезами девочки

На «Уральские авиалинии» завели дело после доведения до слез девочки

13 декабря 2023, 08:02
Фото: Midjourney

Дело заведено на «Уральские авиалинии» после инцидента со слезами девочки

В отношении авиакомпании «Уральские авиалинии» было заведено административное дело после ЧП с доведением до слез 13-летней девочки.

Причиной стал инцидент, произошедший в начале ноября. Тогда сотрудники авиакомпании не стали пускать на рейс Сочи-Петербург девочку.

Конфликт произошел из-за ручной клади. Пассажирке сказали, что по размерам ее сумка не подходит, поэтому ее не пустят на рейс в качестве ручной клади. Тогда школьница стала плакать, сообщает Свердловская транспортная прокуратура.

В результате была проведена проверка, в результате которой на авиакомпанию завели административное дело. Установлено, что сумка соответствовала разрешенным для ручной клади габаритам. Тем не менее сумку девочке пришлось тогда оставить в Сочи. Позже ее вернули владелице.

Дело заведено по статье об оказании населению услуг ненадлежащего качества. В отношении гендиректора перевозчика Сергея Скуратова внесено представление.

Были и другие аналогичные инциденты. Например, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге беременную жительницу Екатеринбурга и ее жениха не пустили на рейс «Уральских авиалиний».

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#Происшествия#Проверка#Девочка#Авиакомпания#Уральские авиалинии#Рейс#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Ручная кладь
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