Новый год и экономия: как сохранить мир в семье, не покупая дорогие подарки для детей

По словам Наумовой, нужно похвалить ребенка за его выбор и сказать, что подарок действительно замечательный, но на данный момент его купить нельзя. В то же время, можно спросить у ребенка, что еще может его обрадовать помимо этого подарка. Возможно, он сам предложит какую-то другую идею.