tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Новый год и экономия: как сохранить мир в семье, не покупая дорогие подарки для детей

Новый год и экономия: как сохранить мир в семье, не покупая дорогие подарки для детей

13 декабря 2023, 11:50
Фото: Midjourney
На праздник Новый год дети ждут с нетерпением, а родители стараются приготовить им особенные подарки. Однако иногда случается так, что папе и маме не по карману приобрести то, о чем ребенок мечтает.

Детский психолог Наталья Наумова дает советы, как объяснить малышу, что подарок родителям недоступен, но при этом сохранить спокойствие в семье. Главное — подчеркнуть, что мама и папа очень любят своего ребенка, цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Наумовой, нужно похвалить ребенка за его выбор и сказать, что подарок действительно замечательный, но на данный момент его купить нельзя. В то же время, можно спросить у ребенка, что еще может его обрадовать помимо этого подарка. Возможно, он сам предложит какую-то другую идею.

Если ребенок уже немного повзрослел и может лучше понять ситуацию, то психолог советует рассказать ему о доходах семьи и объяснить, как планируется распределение денег. Это поможет ребенку понять, что иногда нужно принимать важные решения и ограничиваться в некоторых желаниях.

Важно помнить, что дети способны понять и принять объяснения, если им все разъяснить понятным и добрым языком. Основная цель — сохранить гармонию в семье и укрепить связь между родителями и детьми.

Подпишитесь
Пещеры, горы и путешествующий старец. Режиссер из Екатеринбурга снял фильм об Урале
Сегодня, 07:06
Каким рабочим профессиям в Нижнем Тагиле предлагают самую высокооплачиваемую работу?
Сегодня, 07:21
Пострадавшие из-за ЧП на Вагонке в Нижнем Тагиле могут подать претензию в «Горэнерго»
Сегодня, 09:22
Почему дорожают яйца в Свердловской области в декабре 2023 года
Сегодня, 08:28
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
Вчера, 14:02
На «Уральские авиалинии» завели дело после доведения до слез девочки
Сегодня, 08:02