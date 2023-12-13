Новый год и экономия: как сохранить мир в семье, не покупая дорогие подарки для детей

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Детский психолог Наталья Наумова дает советы, как объяснить малышу, что подарок родителям недоступен, но при этом сохранить спокойствие в семье. Главное — подчеркнуть, что мама и папа очень любят своего ребенка, цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам Наумовой, нужно похвалить ребенка за его выбор и сказать, что подарок действительно замечательный, но на данный момент его купить нельзя. В то же время, можно спросить у ребенка, что еще может его обрадовать помимо этого подарка. Возможно, он сам предложит какую-то другую идею.
Если ребенок уже немного повзрослел и может лучше понять ситуацию, то психолог советует рассказать ему о доходах семьи и объяснить, как планируется распределение денег. Это поможет ребенку понять, что иногда нужно принимать важные решения и ограничиваться в некоторых желаниях.
Важно помнить, что дети способны понять и принять объяснения, если им все разъяснить понятным и добрым языком. Основная цель — сохранить гармонию в семье и укрепить связь между родителями и детьми.