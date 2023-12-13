Облава на продавцов нелегальных фейерверков прошла в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Первой была убрана точка на перекрестке улиц Большакова и 8 марта. Также были проверены ларьки на улицах Бардина и Сурикова. Последний был размещен недавно, а местные жители утверждают, что его ставят каждый год.
В пресс-службе администрации заявили, что с начала декабря выявлено уже 28 незаконных точек, которые торгуют салютами и фейерверками, пишет Ура.ру.
По данным издания, осенью прокуратура провела масштабную проверку в мэрии Екатеринбурга. Особое внимание уделялось ситуации с уличной торговлей. В результате было вынесено представление, в котором сказано, что администрация ненадлежащим образом организовала работу нестационарных объектов.
Еще в октябре стало известно, что мэрия Екатеринбурга планирует избавиться от 132 киосков.