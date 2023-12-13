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Updated Сегодня, 15:50

Снос незаконных киосков начался в Екатеринбурге после проверки прокуратуры

Облава на продавцов нелегальных фейерверков прошла в Екатеринбурге

13 декабря 2023, 15:48
Фото: Midjourney

Снос незаконных киосков начался в Екатеринбурге после проверки прокуратуры

Рейд по киоскам устроили представители администрации Екатеринбурга вместе с общественниками. В частности, это коснулось точек незаконной продажи фейерверков. Всего найдено три точки, а две из них уже демонтированы.

Первой была убрана точка на перекрестке улиц Большакова и 8 марта. Также были проверены ларьки на улицах Бардина и Сурикова. Последний был размещен недавно, а местные жители утверждают, что его ставят каждый год.

В пресс-службе администрации заявили, что с начала декабря выявлено уже 28 незаконных точек, которые торгуют салютами и фейерверками, пишет Ура.ру.

По данным издания, осенью прокуратура провела масштабную проверку в мэрии Екатеринбурга. Особое внимание уделялось ситуации с уличной торговлей. В результате было вынесено представление, в котором сказано, что администрация ненадлежащим образом организовала работу нестационарных объектов.

Еще в октябре стало известно, что мэрия Екатеринбурга планирует избавиться от 132 киосков.

#Общество#Проверка#Рейд#Снос#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Облава
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