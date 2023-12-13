Органы опеки получают сведения о родителях, которые не вакцинируют детей

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как отмечает руководитель ведомства, начата активная передача информации в органы опеки. Предполагается, что госорган сможет повлиять на опекунов и родителей, которые не вакцинируют детей. Это связано с тем, что растет число заболевших гриппом и простудными заболеваниями в регионе.
Известно, что чаще всего не прививают детей в многодетных или религиозных семьях, сообщает представитель здравоохранения Александр Харитонов.
Ранее глава Роспотребнадзора о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России.