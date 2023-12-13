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Updated Сегодня, 10:35

Роспотребнадзор стал выдавать свердловских антипрививочников органам опеки

Органы опеки получают сведения о родителях, которые не вакцинируют детей

13 декабря 2023, 10:33
Фото: Midjourney

Роспотребнадзор стал выдавать свердловских антипрививочников органам опеки

Роспотребнадзор Свердловской области отправляет сведения о родителях, которые не прививают детей, органам соцопеки.

Как отмечает руководитель ведомства, начата активная передача информации в органы опеки. Предполагается, что госорган сможет повлиять на опекунов и родителей, которые не вакцинируют детей. Это связано с тем, что растет число заболевших гриппом и простудными заболеваниями в регионе.

Известно, что чаще всего не прививают детей в многодетных или религиозных семьях, сообщает представитель здравоохранения Александр Харитонов.

Ранее глава Роспотребнадзора о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России.

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#Общество#Дети#Грипп#ОРВИ#Вакцинация#Прививки#Опека#Прививка#Вакцина#Вакцины#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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