Почему дорожают яйца в Свердловской области в декабре 2023 года

Он отметил, что дешевые яйца фабрики отдают в минус в летнее время. Также Вундер добавил, что не знает, почему так резко вырос спрос на яйца, но производятся они по той же норме, что и в прошлом году. При этом продукт покупают все, а потому фабрики и магазины будут ощущать потребность.