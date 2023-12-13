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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 08:30

Стала известна причина подорожания яиц в Свердловской области

Почему дорожают яйца в Свердловской области в декабре 2023 года

13 декабря 2023, 08:28
Фото: 1MI

Стала известна причина подорожания яиц в Свердловской области

В конце ноября 2023 года стоимость куриных яиц в Свердловской области выросла. Теперь в некоторых торговых точках цена за десяток достигает 160 рублей. Директор Ирбитской птицефабрики Юрий Вундер объяснил, почему так происходит.

По его словам, это связано с ростом себестоимости, а также сезонностью. При этом выпускать больше продукта фабрики не стали, пишет 66.ру.

Цены регулирует рынок. Спрос есть большой — цена растет, повышение цены приводит к росту предложения. Цена большая сложилась на рынке из-за себестоимости яйца, которая выражается в транспортировке. Транспорт и бензин подорожали, очень много всего подорожало, — заявляет Вундер.

Он отметил, что дешевые яйца фабрики отдают в минус в летнее время. Также Вундер добавил, что не знает, почему так резко вырос спрос на яйца, но производятся они по той же норме, что и в прошлом году. При этом продукт покупают все, а потому фабрики и магазины будут ощущать потребность.

Напомним, в конце ноября 2023 года в городах Свердловской области резко подорожали яйца. Недавно магазины даже стали вводить ограничения на продажу продукта и отпускают не более 100 штук в одни руки.

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#Экономика#Цены#Свердловская область#Подорожание#Яйца#Спрос#Ирина Кирилова
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