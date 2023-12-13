Почему дорожают яйца в Свердловской области в декабре 2023 года

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
По его словам, это связано с ростом себестоимости, а также сезонностью. При этом выпускать больше продукта фабрики не стали, пишет 66.ру.
Цены регулирует рынок. Спрос есть большой — цена растет, повышение цены приводит к росту предложения. Цена большая сложилась на рынке из-за себестоимости яйца, которая выражается в транспортировке. Транспорт и бензин подорожали, очень много всего подорожало, — заявляет Вундер.
Он отметил, что дешевые яйца фабрики отдают в минус в летнее время. Также Вундер добавил, что не знает, почему так резко вырос спрос на яйца, но производятся они по той же норме, что и в прошлом году. При этом продукт покупают все, а потому фабрики и магазины будут ощущать потребность.
Напомним, в конце ноября 2023 года в городах Свердловской области резко подорожали яйца. Недавно магазины даже стали вводить ограничения на продажу продукта и отпускают не более 100 штук в одни руки.