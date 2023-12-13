tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

45 тысяч жителей Нижнего Тагила ограничили выезд за границу

Почти 50 тысяч жителей Нижнего Тагила не смогут покинуть РФ

13 декабря 2023, 14:24
Фото: Midjourney

45 тысяч жителей Нижнего Тагила ограничили выезд за границу

В связи с долгами в Нижнем Тагиле ограничили возможность выезда многим жителям города.

Примерно 50 тысяч тагильчан оказались должниками по исполнительным производствам. Общая сумма их долгов составляет более 6 млрд рублей.

Как сообщают приставы, в основном должниками являются алиментщики, а также те, кто вовремя не оплатил свои кредитные обязательства.

По Свердловской области запрет на выезд за границу получили более 500 тысяч человек. Все эти люди смогут покинуть Россию, когда закроют свои долги.

Бывший должник отсудил больше 170 тысяч у банка и коллекторов в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловские приставы нашли скитающегося по России должникаВ Екатеринбурге должника принудительно выселили с земельного участкаДолжник на арестованной машине пытался скрыться от приставов в Екатеринбурге
#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Долг#Приставы#Пристав#Судебный пристав#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Пещеры, горы и путешествующий старец. Режиссер из Екатеринбурга снял фильм об Урале
Сегодня, 07:06
Каким рабочим профессиям в Нижнем Тагиле предлагают самую высокооплачиваемую работу?
Сегодня, 07:21
Пострадавшие из-за ЧП на Вагонке в Нижнем Тагиле могут подать претензию в «Горэнерго»
Сегодня, 09:22
И снова о яйцах. На 32% за год подорожал десяток в Свердловской области
Сегодня, 10:40
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
Вчера, 14:02
Мама погибшего парня из Свердловской области помогает бойцам СВО в память о сыне
Сегодня, 10:59