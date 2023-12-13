Почти 50 тысяч жителей Нижнего Тагила не смогут покинуть РФ

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Примерно 50 тысяч тагильчан оказались должниками по исполнительным производствам. Общая сумма их долгов составляет более 6 млрд рублей.
Как сообщают приставы, в основном должниками являются алиментщики, а также те, кто вовремя не оплатил свои кредитные обязательства.
По Свердловской области запрет на выезд за границу получили более 500 тысяч человек. Все эти люди смогут покинуть Россию, когда закроют свои долги.