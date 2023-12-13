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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

СУ СК проводит проверку после нападения собак на девушку в Серове

После нападения собак на девушку в Серове проводится проверка

13 декабря 2023, 09:18
Фото: Midjourney

СУ СК проводит проверку после нападения собак на девушку в Серове

Следственный комитет организовал проверку после того, как в Серове стая собак покусала 19-летнюю девушку.

Предварительно известно, что у девушки покусаны ноги. СК планирует восстановить картину тех событий. Следователи уже опрашивают очевидцев. Будет установлена степень вреда, причиненного здоровью.

После проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые ответственны за отлов уличных животных.

Ранее сообщалось, что на теле девушки от укусов остались глубокие раны. Также местные жители утверждают, что теперь переживают за своих детей, так как поблизости находится школа.

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#Происшествия#Серов#Собаки#18+#СУ СК#Стая собак#Дарья Сорокина
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