После нападения собак на девушку в Серове проводится проверка

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Предварительно известно, что у девушки покусаны ноги. СК планирует восстановить картину тех событий. Следователи уже опрашивают очевидцев. Будет установлена степень вреда, причиненного здоровью.
После проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые ответственны за отлов уличных животных.
Ранее сообщалось, что на теле девушки от укусов остались глубокие раны. Также местные жители утверждают, что теперь переживают за своих детей, так как поблизости находится школа.