Пострадавшие из-за ЧП на Вагонке в Нижнем Тагиле могут подать претензию в «Горэнерго»

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Порыв теплотрассы на Вагонке, о котором идет речь, случился на перекрестке Окунева-Энтузиастов. Из-за ЧП без отопления и горячей воды перед морозной ночью осталась часть домов на Вагонке. На место выезжал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, он контролировал ситуацию до самого утра.
На заседании комиссии гордумы Нижнего Тагила по ЖКХ 12 декабря, у депутатов возник вопрос, будет ли выплачиваться какая-то компенсация тем, кто пострадал из порыва теплотрассы — УК и предпринимателям.
Что касается причиненного ущерба, то его нужно будет подтвердить. Поэтому собственники, которые понесли такой ущерб, должны пройти экспертизу и дальше обращаться в претензионном порядке. Если претензия будет удовлетворена, то дальше нужно будет обращаться в суд, — пояснил Егор Копысов, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по жилищно-коммунальному хозяйству.
Поскольку сети Дзержинского района, где произошла авария, находятся в ведении НТ МУП «Горэнерго-НТ», то обращаться с претензиями, подтвержденными экспертизой, нужно именно к этой ресурсоснабжающей организации.