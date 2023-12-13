Пострадавшие из-за ЧП на Вагонке в Нижнем Тагиле могут подать претензию в «Горэнерго»

Порыв теплотрассы на Вагонке, о котором идет речь, случился на перекрестке Окунева-Энтузиастов. Из-за ЧП без отопления и горячей воды перед морозной ночью осталась часть домов на Вагонке. На место выезжал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, он контролировал ситуацию до самого утра.