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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Пострадавшие из-за коммунальной аварии в Тагиле подадут на возмещение ущерба

Пострадавшие из-за ЧП на Вагонке в Нижнем Тагиле могут подать претензию в «Горэнерго»

13 декабря 2023, 09:22
Фото: Midjourney

Пострадавшие из-за коммунальной аварии в Тагиле подадут на возмещение ущерба

В мэрии Нижнего Тагила рассказали, что делать жителям Дзержинского района, пострадавшим в коммунальной аварии, произошедшей в ночь на 9 декабря.

Порыв теплотрассы на Вагонке, о котором идет речь, случился на перекрестке Окунева-Энтузиастов. Из-за ЧП без отопления и горячей воды перед морозной ночью осталась часть домов на Вагонке. На место выезжал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, он контролировал ситуацию до самого утра.

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На заседании комиссии гордумы Нижнего Тагила по ЖКХ 12 декабря, у депутатов возник вопрос, будет ли выплачиваться какая-то компенсация тем, кто пострадал из порыва теплотрассы — УК и предпринимателям.

Что касается причиненного ущерба, то его нужно будет подтвердить. Поэтому собственники, которые понесли такой ущерб, должны пройти экспертизу и дальше обращаться в претензионном порядке. Если претензия будет удовлетворена, то дальше нужно будет обращаться в суд, — пояснил Егор Копысов, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по жилищно-коммунальному хозяйству.

Поскольку сети Дзержинского района, где произошла авария, находятся в ведении НТ МУП «Горэнерго-НТ», то обращаться с претензиями, подтвержденными экспертизой, нужно именно к этой ресурсоснабжающей организации.

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