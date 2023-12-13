Простоял 15 лет: в Екатеринбурге снесут недостроенный корпус больницы

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Изначально планировалось обустроить дополнительный операционный блок для хирургического отделения больницы. За год удалось возвести лишь четверть здания.
В 2009 году работы на объекте были остановлены, затем его внесли в региональный реестр незавершенных объектов капстроительства.
В ноябре 2023 года прошло заседание специальной комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на котором рассматривался вопрос о судьбе долгостроя.
Постановлением комиссии вынесено решение о сносе здания — сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.
При этом политик уточняет, что комиссия учитывала мнение коллег из Министерства здравоохранения Российской Федерации. Однако, по мнению депутата, здание необходимо сохранить, а строительство завершить.