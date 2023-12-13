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Недостроенный корпус больницы №40 снесут в Екатеринбурге

Простоял 15 лет: в Екатеринбурге снесут недостроенный корпус больницы

13 декабря 2023, 11:57
Фото: 1MI

Недостроенный корпус больницы №40 снесут в Екатеринбурге

Комиссия Минстроя России приняла решение о сносе недостроенного хирургического корпуса на территории городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге. Строительство объекта началось в 2008 году на средства частного инвестора.

Изначально планировалось обустроить дополнительный операционный блок для хирургического отделения больницы. За год удалось возвести лишь четверть здания.

В 2009 году работы на объекте были остановлены, затем его внесли в региональный реестр незавершенных объектов капстроительства.

В ноябре 2023 года прошло заседание специальной комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на котором рассматривался вопрос о судьбе долгостроя.

Постановлением комиссии вынесено решение о сносе здания — сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

При этом политик уточняет, что комиссия учитывала мнение коллег из Министерства здравоохранения Российской Федерации. Однако, по мнению депутата, здание необходимо сохранить, а строительство завершить.

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#Общество#Александра Логинова#Больница#Здоровье#Здравоохранение#Минздрав#Снос#Минстрой#Здание#Андрей Альшевских#Долгострой#Екатеринбург#Снос зданий
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