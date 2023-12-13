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Published Сегодня, 07:10

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Updated Сегодня, 07:12

В школах Екатеринбурга проведут собрания после стрельбы в Брянске

Психологи поговорят с родителями учеников школ Екатеринбурга

13 декабря 2023, 07:10
Фото: Midjourney

В школах Екатеринбурга проведут собрания после стрельбы в Брянске

В школах Екатеринбурга будут проведены собрания. Причиной послужила недавняя стрельба в Брянске, во время которой погибли два человека.

Встречи проведут психологи. Они расскажут родителям, что такое буллинг. Собрания пройдут в каждом районе города, сообщает пресс-служба администрации.

Регистрация на ближайшую встречу, которая пройдет 13 декабря, не требуется. Ее начало запланировано на 18:00. Адреса школ, где пройдут собрания, можно посмотреть на сайте мэрии.

Напомним, что трагедия в Брянске произошла 7 декабря. Тогда вооруженная восьмиклассница начала стрельбу. Пять человек пострадали, а одна школьница погибла. После проделанного злоумышленница свела счеты с жизнью. Предварительно следствие установило, что в школе девочку обижали.

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#Общество#Стрельба#Школы#Трагедия#Брянск#Екатеринбург#Буллинг#Дарья Сорокина#Собрания
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