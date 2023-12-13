Психологи поговорят с родителями учеников школ Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Встречи проведут психологи. Они расскажут родителям, что такое буллинг. Собрания пройдут в каждом районе города, сообщает пресс-служба администрации.
Регистрация на ближайшую встречу, которая пройдет 13 декабря, не требуется. Ее начало запланировано на 18:00. Адреса школ, где пройдут собрания, можно посмотреть на сайте мэрии.
Напомним, что трагедия в Брянске произошла 7 декабря. Тогда вооруженная восьмиклассница начала стрельбу. Пять человек пострадали, а одна школьница погибла. После проделанного злоумышленница свела счеты с жизнью. Предварительно следствие установило, что в школе девочку обижали.