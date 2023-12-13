Психологи поговорят с родителями учеников школ Екатеринбурга

Напомним, что трагедия в Брянске произошла 7 декабря. Тогда вооруженная восьмиклассница начала стрельбу. Пять человек пострадали, а одна школьница погибла. После проделанного злоумышленница свела счеты с жизнью. Предварительно следствие установило, что в школе девочку обижали.