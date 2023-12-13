Рост Рунета составит 29% за год

Posted Сегодня, 20:52
Published Сегодня, 20:52
Modified Сегодня, 21:04
Updated Сегодня, 21:04
После начала СВО и ужесточения санкций, интернет был одним из наиболее уязвимых секторов, пишет RuNews24.Ru. Ожидалось, что уход зарубежных компаний, ограничения на поставки оборудования и разрыв экономических связей негативно скажутся на отечественной интернет-экономике. Однако по результатам 2022 года она вышла в плюс и достигла объема 12,2 трлн рублей, что на 29% больше, чем в предыдущем году.
При этом электронная коммерция выросла на 32%, маркетинг и реклама уменьшились на 10%, инфраструктура и связь возросли на 47%, а цифровой контент сократился на 52%. Несмотря на отток крупных рекламодателей и ограничения правообладателей, рост в секторах электронной коммерции и инфраструктуры покрыл эти потери.
По прогнозам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в этом году интернет-экономика увеличится на 29%, достигнув объема 15,8 трлн рублей. Например, в ноябре выручка от электронной коммерции превысила 1,35 трлн рублей, а ее прирост к октябрю составил 5,5%. В годовом исчислении выручка выросла на 50%.
Прогнозируется, что в 2023 году инфраструктурный сегмент вырастет на 40%, электронная коммерция на 30%, производство и продажа цифрового контента на 7%, а реклама и маркетинг через интернет на 5%.
Факторами, которые помогли отечественной интернет-экономике пережить санкционные ограничения, стали наличие программы «Цифровая экономика», присутствие крупных игроков на рынке и переориентация поставок оборудования на Китай.
В 2023 году государство продолжает поддерживать компании и специалистов Рунета. Например, кредитный лимит по программе IT-ипотеки был увеличен до 0,5 трлн рублей, а также условия получения кредитов стали более гибкими.
Рунет также приобрел огромное значение для всего общества. Большинство пользователей интернета принадлежат возрастным группам от 12 до 45 лет. Они проводят в сети в среднем 4 часа 01 минуту в день. Основной развлекательный контент преобладает в онлайн-потреблении.
«Госуслуги» являются наиболее популярной платформой для взаимодействия граждан и государства. Число пользователей превысило 100 млн человек, а каждый месяц через платформу предоставляется 182 млн различных госуслуг в цифровом формате.
Таким образом, Рунет не только сохранился, но и динамично развивается благодаря наличию сильных игроков и поддержке государства, а также всеобщему использованию интернета.