Рост Рунета составит 29% за год

После начала СВО и ужесточения санкций, интернет был одним из наиболее уязвимых секторов, пишет RuNews24.Ru. Ожидалось, что уход зарубежных компаний, ограничения на поставки оборудования и разрыв экономических связей негативно скажутся на отечественной интернет-экономике. Однако по результатам 2022 года она вышла в плюс и достигла объема 12,2 трлн рублей, что на 29% больше, чем в предыдущем году.