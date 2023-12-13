Школу №138 отремонтируют в 2025 году в Нижнем Тагиле

Отвечая на вопросы педагогов, Владислав Пинаев уверил присутствующих, что в 2024 году муниципалитет при подготовке проектно-сметной документации учтет все пожелания трудового коллектива. И обещал включить в проект площадку при условии отсутствия технических ограничений. К работам планируется приступить в 2025 году.