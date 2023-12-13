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Капитальный ремонт школы №138 в Нижнем Тагиле запланирован в 2025 году

Школу №138 отремонтируют в 2025 году в Нижнем Тагиле

13 декабря 2023, 19:14
Фото: 1MI

Капитальный ремонт школы №138 в Нижнем Тагиле запланирован в 2025 году

В 2025 году муниципалитет отремонтирует здание одного из старейших образовательных учреждений города Нижнего Тагила. Об этом глава города Владислав Пинаев заявил на встрече с трудовым коллективом школы №138.

Основной темой встречи стал вопрос капитального ремонта здания учебного заведения. Также во время общения с главой города участники обсудили режим работы городского общественного транспорта, ремонт дорог и строительство объектов инфраструктуры. Не забыли педагоги озвучить необходимость обустройства спортивной площадки для учащихся.

Фото: Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

Отвечая на вопросы педагогов, Владислав Пинаев уверил присутствующих, что в 2024 году муниципалитет при подготовке проектно-сметной документации учтет все пожелания трудового коллектива. И обещал включить в проект площадку при условии отсутствия технических ограничений. К работам планируется приступить в 2025 году.

По историческим данным, школа шесть раз меняла свой номер, адрес и название. В 1973 году был надстроен третий этаж. Этой весной школе исполнилось 125 лет.

На 2024 год подтверждено финансирование для проведения капремонта еще в трех образовательных учреждениях Нижнего Тагила.

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