Школу №138 отремонтируют в 2025 году в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Основной темой встречи стал вопрос капитального ремонта здания учебного заведения. Также во время общения с главой города участники обсудили режим работы городского общественного транспорта, ремонт дорог и строительство объектов инфраструктуры. Не забыли педагоги озвучить необходимость обустройства спортивной площадки для учащихся.
Отвечая на вопросы педагогов, Владислав Пинаев уверил присутствующих, что в 2024 году муниципалитет при подготовке проектно-сметной документации учтет все пожелания трудового коллектива. И обещал включить в проект площадку при условии отсутствия технических ограничений. К работам планируется приступить в 2025 году.
По историческим данным, школа шесть раз меняла свой номер, адрес и название. В 1973 году был надстроен третий этаж. Этой весной школе исполнилось 125 лет.
На 2024 год подтверждено финансирование для проведения капремонта еще в трех образовательных учреждениях Нижнего Тагила.