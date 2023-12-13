Снимать старые фонари на улице Вайнера начали в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
На данный момент осуществляется монтаж старых фонарей. Обновленное оборудование сделает светлой улицу Вайнера в темное время суток.
В Историческом сквере появятся «Световые палочки». У 8 комплектов с креплениями будет несколько режимов работы. Их будут менять в зависимости от событий в городе.
При этом оформление подсветки на Аллее минералов уже окончено. Там появился 31 грунтовой светильник и 6 осветительных приборов.
В ГТС будут вмонтированы 10 горбо-проекторов. Оборудование тоже имеет несколько режимов и будет подсвечивать ниспадающую воду.
Кроме того, деревья в центральных прогулочных зонах получили световое оформление.
Напомним, ранее стало известно, что в каждом районе Екатеринбурга появятся ледовые городки.