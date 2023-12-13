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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Новая система освещения появится на улице Вайнера в Екатеринбурге

Снимать старые фонари на улице Вайнера начали в Екатеринбурге

13 декабря 2023, 15:41
Фото: 1MI

Новая система освещения появится на улице Вайнера в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Вайнера будут установлены 85 новых декоративных светильника. У них будет эффект проекции на тротуар, сообщили в городской администрации.

На данный момент осуществляется монтаж старых фонарей. Обновленное оборудование сделает светлой улицу Вайнера в темное время суток.

В Историческом сквере появятся «Световые палочки». У 8 комплектов с креплениями будет несколько режимов работы. Их будут менять в зависимости от событий в городе.

При этом оформление подсветки на Аллее минералов уже окончено. Там появился 31 грунтовой светильник и 6 осветительных приборов.

В ГТС будут вмонтированы 10 горбо-проекторов. Оборудование тоже имеет несколько режимов и будет подсвечивать ниспадающую воду.

Кроме того, деревья в центральных прогулочных зонах получили световое оформление.

Напомним, ранее стало известно, что в каждом районе Екатеринбурга появятся ледовые городки.

#Город#Строительство#Фонари#Замена#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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