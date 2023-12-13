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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Автоинспекторы спасли семью на трассе Екатеринбург-Тавда в лютые холода

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга помогли пенсионерам на дороге

13 декабря 2023, 13:53
Фото: Midjourney

Автоинспекторы спасли семью на трассе Екатеринбург-Тавда в лютые холода

Работники Госавтоинспекции Свердловской области помогли семье пенсионеров, которые чуть не замерзли на уральской трассе.

Супруги Думанские ехали по трассе Екатеринбург-Тавда, однако внезапно их машина заглохла. Затем они позвонили в экстренную службу и дождались помощи.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», супруги ехали из больницы домой в Тавду, но резко у их автомобиля разрядился аккумулятор. Изначально они пытались завести машину сами, но не вышло, начали замерзать и тогда обратились за помощью.

Примерно через 40 минут к месту происшествия приехали сотрудники ГИБДД, которые спасли пенсионеров, напоили чаем, отправили в служебную машину отогреться и через 15 минут наладили автомобиль пары.

Ранее сообщалось, что подросток прыгнул под машину в Первоуральске. После этого он ушел.

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