Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга помогли пенсионерам на дороге

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Супруги Думанские ехали по трассе Екатеринбург-Тавда, однако внезапно их машина заглохла. Затем они позвонили в экстренную службу и дождались помощи.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», супруги ехали из больницы домой в Тавду, но резко у их автомобиля разрядился аккумулятор. Изначально они пытались завести машину сами, но не вышло, начали замерзать и тогда обратились за помощью.
Примерно через 40 минут к месту происшествия приехали сотрудники ГИБДД, которые спасли пенсионеров, напоили чаем, отправили в служебную машину отогреться и через 15 минут наладили автомобиль пары.
Ранее сообщалось, что подросток прыгнул под машину в Первоуральске. После этого он ушел.