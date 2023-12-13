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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Спасатели из Екатеринбурга пожаловались на холод в пожарной части

Сотрудники МЧС замерзают на работе в Екатеринбурге

13 декабря 2023, 13:26
Фото: Midjourney

Спасатели из Екатеринбурга пожаловались на холод в пожарной части

Сотрудники МЧС Артемовского района Екатеринбурга пожаловались на нулевую температуру в части — они замерзают на работе.

Начальство выделило им одну печку, которую они топят дровами, привезенными из дома. Об этом сообщает «Урал Мэш».

Без тепла спасатели остались, когда находящийся по соседству завод расформировали. После этого пожарных переселили в другое место. Там нет отопления и воды для заправки пожарных машин, утверждают спасатели.

Помимо этих неудобств, есть у спасателей и другие. К примеру, бензин для рабочих машин им приходится везти самим из города Артемовского, что в 30 километрах от Екатеринбурга. А пожарные шланги, как утверждают сотрудники МЧС, замерзли и уже не качают воду.

Ранее пациенты больницы №20 в Екатеринбурге пожаловались на холод в палатах. Екатеринбурженка рассказала, что в больнице нет теплых одеял и обогревателей.

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#Происшествия#Спасатели#Пожарные#Вода#Отопление#Мороз#Пожарная часть#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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