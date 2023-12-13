Сотрудники МЧС замерзают на работе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Начальство выделило им одну печку, которую они топят дровами, привезенными из дома. Об этом сообщает «Урал Мэш».
Без тепла спасатели остались, когда находящийся по соседству завод расформировали. После этого пожарных переселили в другое место. Там нет отопления и воды для заправки пожарных машин, утверждают спасатели.
Помимо этих неудобств, есть у спасателей и другие. К примеру, бензин для рабочих машин им приходится везти самим из города Артемовского, что в 30 километрах от Екатеринбурга. А пожарные шланги, как утверждают сотрудники МЧС, замерзли и уже не качают воду.
Ранее пациенты больницы №20 в Екатеринбурге пожаловались на холод в палатах. Екатеринбурженка рассказала, что в больнице нет теплых одеял и обогревателей.