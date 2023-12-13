Сотрудники МЧС замерзают на работе в Екатеринбурге

Помимо этих неудобств, есть у спасателей и другие. К примеру, бензин для рабочих машин им приходится везти самим из города Артемовского, что в 30 километрах от Екатеринбурга. А пожарные шланги, как утверждают сотрудники МЧС, замерзли и уже не качают воду.