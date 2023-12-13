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Сразу трем городам Свердловской области присвоят звания «Город трудовой доблести»

Сразу трем городам Свердловской области присвоят звания «Город трудовой доблести»

13 декабря 2023, 08:46
Фото: tagilcity.ru
Три города Свердловской области за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне по заявке региона выдвинуты на присвоение звания «Город трудовой доблести».

Инициатива получила поддержку в Российской академии наук (РАН). В список кандидатов попали три города: Серов, Первоуральск и Ирбит.

После изучения заявок от региональных властей, академики РАН подтвердили важность вклада городов-кандидатов в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

По архивным данным, в годы ВОВ Серовским заводом было освоено свыше 100 марок высококачественной легированной стали. Объем производства за пятилетний период был увеличен в 1,7 раза.

Первоуральск в период войны являлся крупнейшим центром трубной, огнеупорной и химической промышленности. В частности, трубная продукция Новотрубного и Старотрубных заводов поставлялась для самолетостроения и изготовления камер снарядов для РСЗО БМ-13 («Катюша»). А каждый второй миномет, предназначенный для фронта, выпускался из первоуральской трубы.

В  Ирбит за годы войны было эвакуировано уникальное оборудование с двух десятков предприятий, расположенных в западном и центральном регионах страны. Смоленское артиллерийское училище, которое проводило подготовку артиллеристов для 122-мм и 152-мм гаубиц, также временно размещалось в городе с июля 1941 года по 1943 год.

Губернатор области Евгений Куйвашев ранее уже отмечал, что звание «Город трудовой доблести» заслуживает фактически каждый город области.

Напомним, по решению Президента РФ Владимира Путина почетное звание было утверждено соответствующим указом 1 марта 2020 года. Сегодня почетный статус носят города Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

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#Общество#Первоуральск#Александра Логинова#Свердловская область#Ирбит#Серов#Город трудовой доблести
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