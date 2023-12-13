Сразу трем городам Свердловской области присвоят звания «Город трудовой доблести»

В Ирбит за годы войны было эвакуировано уникальное оборудование с двух десятков предприятий, расположенных в западном и центральном регионах страны. Смоленское артиллерийское училище, которое проводило подготовку артиллеристов для 122-мм и 152-мм гаубиц, также временно размещалось в городе с июля 1941 года по 1943 год.