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Жительница Свердловской области нашла брата через «Жди меня»

Свердловчанка нашла своего брата спустя 40 лет. Он оказался в приюте для бездомных

13 декабря 2023, 04:40
Фото: 1MI

Жительница Свердловской области нашла брата через «Жди меня»

Жительница Березовского Людмила отправилась на программу «Жди меня», чтобы найти своего брата, которого она не видела уже 40 лет.

Семья проживала в Казахстане, в ней было семеро детей. Сейчас в живых только сама Людмила и ее брат Евгений. Еще в молодости он отправился учиться в другой город, стал терапевтом, женился и устроился на работу. Однако потом он стал выпивать и перестал общаться с близкими.

Последний раз женщина видела брата в 1983 году. Она приехала к нему.

Он уже тогда работал в строительстве, они [с женой] снимали комнату или две у хозяйки какой-то. Он лежал на кровати такой грустный, но подшофе. Мы посидели, чай попили, он пошел меня провожать, я сказала: «Женя, приезжай завтра, я еще буду в Алма-Ате». Он сказал: «Постараюсь». Вот это была последняя фраза. Он не приехал, — рассказывает Людмила.

По ее словам, она начала искать брата после смерти матери. Они с дочерью решили обратиться в программу, чтобы им помогли в поисках. На розыск брата ушло 1,5 года. Он был обнаружен в Алтайском крае в селе Староглушинка. Мужчина попал в приют для бездомных в церкви. По словам священника, мужчина серьезно болен — у него рак нижней губы. Из-за этого он плохо разговаривает.

Священник отмечает, что никому не было известно, имеются ли у него родственники.

Когда я ему сказал, что его ищут, он смог сказать четко, что его как по голове ударили. То есть он не ожидал такого. Он сам не думал, что его ищут. Потом разволновался и всё — речь стала совсем непонятной, — рассказал священник.

Людмила отмечает, что когда ей показали видео, брата она узнала сразу. Однако теперь она жалеет, что не стала искать его раньше. Женщина забрала мужчину из приюта и определила в платный пансионат. Там она его регулярно навещает и возит на обследования в больницы. Дочь и племянники ее поддерживают, пишет Е1.

Напомним, в прошлом году в программу обратилась жительница Екатеринбурга, которая искала сестру, рожденную в тюрьме. От девочки семья отказалась.

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