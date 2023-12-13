Свердловчанка нашла своего брата спустя 40 лет. Он оказался в приюте для бездомных

По ее словам, она начала искать брата после смерти матери. Они с дочерью решили обратиться в программу, чтобы им помогли в поисках. На розыск брата ушло 1,5 года. Он был обнаружен в Алтайском крае в селе Староглушинка. Мужчина попал в приют для бездомных в церкви. По словам священника, мужчина серьезно болен — у него рак нижней губы. Из-за этого он плохо разговаривает.