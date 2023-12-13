Тагильский УВЗ и его гендиректор попали под санкции США

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
«Уралвагонзавод» является заводом по производству военной техники. Его головное предприятие располагается в Нижнем Тагиле. Предприятие выпускает танки, а также ж/д вагоны и контейнеры.
Ранее завод уже попал в санкционные списки Канады и Японии. Кроме того, в отношении концерна санкции вводились и в 2014 году. Помимо УВЗ в список вошли и другие уральские заводы — «Уралхеликом» (Уральская вертолетная компания) и АО Airburg, которое связывают с ОКБ «УзГА».