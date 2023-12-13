Тагильский УВЗ и его гендиректор попали под санкции США

Ранее завод уже попал в санкционные списки Канады и Японии. Кроме того, в отношении концерна санкции вводились и в 2014 году. Помимо УВЗ в список вошли и другие уральские заводы — «Уралхеликом» (Уральская вертолетная компания) и АО Airburg, которое связывают с ОКБ «УзГА».