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УВЗ в Нижнем Тагиле попал под санкции США вместе с гендиректором

Тагильский УВЗ и его гендиректор попали под санкции США

13 декабря 2023, 03:48
Фото: tagilcity.ru

УВЗ в Нижнем Тагиле попал под санкции США вместе с гендиректором

Министерством финансов США был расширен санкционный список. Туда, в частности, попали «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила и его генеральный директор Александр Потапов. Такие данные опубликованы на официальном сайте минфина США.

«Уралвагонзавод» является заводом по производству военной техники. Его головное предприятие располагается в Нижнем Тагиле. Предприятие выпускает танки, а также ж/д вагоны и контейнеры.

Ранее завод уже попал в санкционные списки Канады и Японии. Кроме того, в отношении концерна санкции вводились и в 2014 году. Помимо УВЗ в список вошли и другие уральские заводы — «Уралхеликом» (Уральская вертолетная компания) и АО Airburg, которое связывают с ОКБ «УзГА».

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#Экономика#Нижний Тагил#Санкции#США#УВЗ#Александр Потапов#Уралвагонзавод#Ирина Кирилова
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