Трудоустроить заключенных на предприятия Челябинска предложил полпред Президента РФ

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Published Сегодня, 17:39
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Работодатели порядка 30 предприятий Челябинской области испытывают острую нехватку сотрудников. Неукомплектованность штата на них составляет чуть более семи тысяч человек. Все это участники Союза машиностроителей России озвучили на расширенном заседании челябинского регионального отделения. Встреча прошла 13 декабря. На повестку заседания были вынесены кадровые вопросы предприятий области.
Во встрече принял участие полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев. В качестве положительного примера чиновник привел практику использования труда заключенных. Владимир Якушев также подчеркнул удобство расположения мест отбывания наказаний вблизи от производственных площадок.
В качестве дополнительных мер было предложено проработать вопросы привлечения пенсионеров, мотивации молодежи, обучения студентов действующим практикам, а также возможности предоставления предприятиями материальной базы для учебных заведений.
Участие в национальном проекте «Производительность труда», призванном помочь бизнесу в увеличении производительности труда, также было озвучено на заседании.
Ранее по поручению Президента РФ Владимира Путина в регионе был создан оперативный штаб по вопросам содействия предприятиям оборонного комплекса.