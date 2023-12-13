Трудоустроить заключенных на предприятия Челябинска предложил полпред Президента РФ

Работодатели порядка 30 предприятий Челябинской области испытывают острую нехватку сотрудников. Неукомплектованность штата на них составляет чуть более семи тысяч человек. Все это участники Союза машиностроителей России озвучили на расширенном заседании челябинского регионального отделения. Встреча прошла 13 декабря. На повестку заседания были вынесены кадровые вопросы предприятий области.