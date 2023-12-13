В России принят новый ГОСТ для бомбоубежищ. Но есть один нюанс

Отмечается, что в последнее время Министерство обороны стало чуть ли не ежедневно публиковать информацию о том, что в России была пресечена попытка террористической атаки. Также за последний год украинские дроны атаковали то Москву, то Сочи, то Севастополь. Теперь же был написан и принят ГОСТ по созданию бомбоубежищ.