В России принят новый ГОСТ для бомбоубежищ. Но есть один нюанс

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Отмечается, что в последнее время Министерство обороны стало чуть ли не ежедневно публиковать информацию о том, что в России была пресечена попытка террористической атаки. Также за последний год украинские дроны атаковали то Москву, то Сочи, то Севастополь. Теперь же был написан и принят ГОСТ по созданию бомбоубежищ.
Согласно документу, укрытия на случай атаки с воздуха можно оборудовать во всех помещениях, где отметка пола лежит ниже уровня земли. То есть это любые подвалы, склады, тоннели, переходы, подземные парковки. ГОСТ носит рекомендательный характер.
Важно лишь то, чтобы они были оборудованы вентиляцией. Также там должен храниться запас воды из расчета два литра на человека в сутки.
Известно, что ГОСТ носит лишь рекомендательный характер. Прямого требования соблюдать этот документ в законе не прописано. В отношении существующих домов никаких нормативно-обязывающих документов принято не было.
Эксперты отмечают, что во время атаки дронами Москвы, стало понятно, обычные подвалы жилых домов для бомбоубежищ не подходят, так как там низкие потолки и отсутствуют условия для людей — туалеты, вода, система вентиляции.
А в домах с паркингами, которые строились в последние 25-30 лет, высота потолков достигает четырех метров. Именно там и можно было бы создать укрытия.
Однако вопрос, за чей счет это все будет проделано, открытый. За новые дома ответственен застройщик, но строительство укрытий — мера отвественности девелоперов и строителей. Если бы такую обязанность возложили на управляющую компанию, то суммы платежек граждан должны были бы возрасти.
Некоторые эксперты отмечают, что в МЧС есть свой бюджет. А еще с советских времен вопрос владения и распоряжения подземными укрытиями. Однако за это время многое поменялось.
Отмечается, что новые ГОСТы вступят в силу 1 марта 2024 года.