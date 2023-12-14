1,5 миллиарда потратят на закупку автобусов для Свердловской области

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Специально для обновления подвижного состава были привлечены деньги из федерального бюджета, сообщили в администрации.
По поручению президента было выделено 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на закупку 300 автобусов. Они пойдут, естественно, во все города нашей области. Они закроют до 10% потребности автомобильного парка, — сказал Евгений Куйвашев.
Было увеличено количество приобретаемых автобусов большого и среднего класса. Вместо микроавтобусов власти закупят на четыре единицы больше машин большого класса, а среднего класса — на 12 транспортных средств больше.
Также было увеличено количество участвующих в проекте муниципалитетов до 15. В проект включили Байкаловский муниципальный район. Напомним, автобусы появятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Арти, Каменске-Уральском, Ивделе, Ирбите, Талице, Волчанске, Сысерти, Арамиле, Красноуральске, Краснотурьинске, Карпинске, Североуральске.
Всего за счет федеральных денег перевозчики смогут компенсировать 70% от стоимости новых автобусов. До конца года транспортные средства прибудут в муниципалитеты, а до марта 2024 года они должны будут выйти в рейсы.