15-летнего подростка из Екатеринбурга почти неделю ищут в Прикамье

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Отмечается, что подросток может находиться в Пермском крае. Парень не выходит на связь с 7 декабря, сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Рост мальчика составляет 170 сантиметров, у него плотное телосложение, короткие темно-русые волосы и серо-карие глаза. Он был одет в черную куртку и такие же спортивные штаны. Шапка и кроссовки у него тоже черного цвета.
Всех тех, кто знает что-то о подростке, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.
Ранее сообщалось, что жительница Березовского Людмила нашла своего брата через программу «Жди меня».