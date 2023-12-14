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Published Сегодня, 08:31

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Подростка в черной одежде из Екатеринбурга ищут в Прикамье

15-летнего подростка из Екатеринбурга почти неделю ищут в Прикамье

14 декабря 2023, 08:31
Фото: Midjourney

Подростка в черной одежде из Екатеринбурга ищут в Прикамье

В Прикамье разыскивается 15-летний подросток, который не выходит на связь почти неделю. Он из Екатеринбурга.

Отмечается, что подросток может находиться в Пермском крае. Парень не выходит на связь с 7 декабря, сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Фото: «Лиза Алерт»

Рост мальчика составляет 170 сантиметров, у него плотное телосложение, короткие темно-русые волосы и серо-карие глаза. Он был одет в черную куртку и такие же спортивные штаны. Шапка и кроссовки у него тоже черного цвета.

Всех тех, кто знает что-то о подростке, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.

Ранее сообщалось, что жительница Березовского Людмила нашла своего брата через программу «Жди меня».

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