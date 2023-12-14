50 жителей ХМАО не могут вылететь из Екатеринбурга из-за отмены рейса

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
По словам одного из пассажиров, вылет самолета переносили несколько раз. Утром 13 декабря люди приезжали в аэропорт, но рейс снова отменили. Сейчас он назначен на 15 декабря 2023 года, пишет Ура.ру.
Также мужчина рассказал, что в настоящее время некоторых пассажиров по их желанию поселили в гостиницу, которая находится за городом. При этом причина неоднократного переноса данного авиамаршрута неизвестна.
Напомним, 7 декабря 2023 года в Екатеринбурге на несколько часов был задержан авиарейс компании «Уральские авиалинии» в Минеральные воды в связи с аномальными морозами.