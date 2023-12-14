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Авиарейс Екатеринбург — Белоярский задержан на трое суток

50 жителей ХМАО не могут вылететь из Екатеринбурга из-за отмены рейса

14 декабря 2023, 09:31
Фото: Midjourney

Авиарейс Екатеринбург — Белоярский задержан на трое суток

Пассажиры рейса авиакомпании «Руслайн» не могут вылететь из Екатеринбурга в город Белоярский, который находится в ХМАО. Вылет должен был состояться 12 декабря 2023 года.

По словам одного из пассажиров, вылет самолета переносили несколько раз. Утром 13 декабря люди приезжали в аэропорт, но рейс снова отменили. Сейчас он назначен на 15 декабря 2023 года, пишет Ура.ру.

Также мужчина рассказал, что в настоящее время некоторых пассажиров по их желанию поселили в гостиницу, которая находится за городом. При этом причина неоднократного переноса данного авиамаршрута неизвестна.

Напомним, 7 декабря 2023 года в Екатеринбурге на несколько часов был задержан авиарейс компании «Уральские авиалинии» в Минеральные воды в связи с аномальными морозами.

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