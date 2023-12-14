Баскетбольный клуб «Уралмаш» уволил главного тренера Милоша Павичевича

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Причиной увольнения стали расхождения во взглядах, касающихся развития команды, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на исполнительного директора клуба Сергея Доманова. Он отметил, что Филатов будет тренировать команду, пока не будет принято решение по новому тренеру.
БК «Уралмаш», по данным «Коммерсанта», после 16 туров находится в зоне плей-офф на седьмой строчке. Команда набрала 24 очка. У нее восемь побед и восемь поражений.
Напомним, футбольный клуб «Урал» не переставал тренироваться даже в сильные морозы. Команда показала, как она тренируется в -30 градусов.