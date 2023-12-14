Баскетбольный клуб «Уралмаш» уволил главного тренера Милоша Павичевича

Причиной увольнения стали расхождения во взглядах, касающихся развития команды, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на исполнительного директора клуба Сергея Доманова. Он отметил, что Филатов будет тренировать команду, пока не будет принято решение по новому тренеру.