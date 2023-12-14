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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Владимир Путин высказался о второй волне мобилизации

Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин

14 декабря 2023, 12:30

Владимир Путин высказался о второй волне мобилизации

Владимир Путин в ходе проведения «Прямой линии» высказался, что необходимости в проведении второй волны мобилизации в России нет.

Владимир Путин заявил, что во второй волне мобилизации страна не нуждается.

На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет, — сказал президент.

Также он напомнил, что во время частичной мобилизации в ряды армии были призваны 300 тысяч человек. После этого набирать стали контрактников. В ряды Вооруженных сил РФ планировали привлечь 412 тысяч человек. А по данным на 13 декабря, набрано уже 486 тысяч военнослужащих.

В тоже время в военкоматы по всей стране приходит много добровольцев, высказался президент. Они подписывают разные контракты — на два, на три года.

Рассказал президент и о мобилизованных в рамках первой волны весной 2022 года. Он отметил, что они воюют отлично. 14 из них признали Героями России.

В настоящий момент в зоне боевых действий находятся 244 тысячи человек, 41 тысяча солдат уволились из-за состояния здоровья, возраста и других причин.

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