Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин

Также он напомнил, что во время частичной мобилизации в ряды армии были призваны 300 тысяч человек. После этого набирать стали контрактников. В ряды Вооруженных сил РФ планировали привлечь 412 тысяч человек. А по данным на 13 декабря, набрано уже 486 тысяч военнослужащих.