Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Четверо тагильчан получили благодарности от главы государства, отмечает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Как сообщают добровольцы, вся церемония награждения была торжественной. На ней было много представителей СМИ, общественников со всей страны.
Сами тагильчане планируют продолжать свою работу в будущем году. В частности, они собираются дежурить вместе с пожарными и спасателями. Также ребята занимаются сбором вещей для нуждающихся и помогают бойцам СВО.
Ранее сообщалось, что конкурс им. Столыпина-2023 определил лучших предпринимателей Нижнего Тагила.