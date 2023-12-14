tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Президент РФ наградил нескольких волонтеров Нижнего Тагила

Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента

14 декабря 2023, 13:48
Фото: 1MI

Президент РФ наградил нескольких волонтеров Нижнего Тагила

В Москве состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню волонтера.

Четверо тагильчан получили благодарности от главы государства, отмечает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Как сообщают добровольцы, вся церемония награждения была торжественной. На ней было много представителей СМИ, общественников со всей страны.

Сами тагильчане планируют продолжать свою работу в будущем году. В частности, они собираются дежурить вместе с пожарными и спасателями. Также ребята занимаются сбором вещей для нуждающихся и помогают бойцам СВО.

Ранее сообщалось, что конкурс им. Столыпина-2023 определил лучших предпринимателей Нижнего Тагила.

«Талисманы добра» изготовили для участников СВО школьники Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Награжденный за участие в СВО свердловчанин не может получить медалиВ ОКР состоялась церемония награждения победителей премии «Голос спорта»В Санкт-Петербурге состоялось торжественное награждение лауреатов премии FishCorr
#Общество#Нижний Тагил#Президент#Награждение#Президент РФ#Путин#Камилла Булгакова
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России
Сегодня, 08:15
Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами
Сегодня, 03:41
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02