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Updated Сегодня, 14:40

Жительница Екатеринбурга стала жертвой барнаульского мошенника

Екатеринбурженка потеряла 500 тысяч из-за барнаульского жулика

14 декабря 2023, 14:38

Жительница Екатеринбурга стала жертвой барнаульского мошенника

Осенью текущего года жительница Екатеринбурга завела знакомство с мужчиной в социальных сетях, который втерся в доверие и продал ее автомобиль.

Как сообщает УМВД Екатеринбурга, екатеринбурженка познакомилась с барнаульцем, который показался ей приличным человеком. В переписке женщина пожаловалась на машину, что она старая, а мужчина вызвался помочь. Мошенник быстро продал автомобиль, а затем забрал деньги, сказав, что приедет с новой машиной, но на самом деле он исчез.

В результате женщина обратилась в полицию, которые нашли афериста в Москве и доставили его обратно в регион.

Ранее сообщалось, что полицейский спас пенсионерку от перевода денег мошенникам.

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