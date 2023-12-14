Екатеринбурженка потеряла 500 тысяч из-за барнаульского жулика

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Как сообщает УМВД Екатеринбурга, екатеринбурженка познакомилась с барнаульцем, который показался ей приличным человеком. В переписке женщина пожаловалась на машину, что она старая, а мужчина вызвался помочь. Мошенник быстро продал автомобиль, а затем забрал деньги, сказав, что приедет с новой машиной, но на самом деле он исчез.
В результате женщина обратилась в полицию, которые нашли афериста в Москве и доставили его обратно в регион.
Ранее сообщалось, что полицейский спас пенсионерку от перевода денег мошенникам.