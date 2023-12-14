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Элиссан Шандалович рассказал о стоящих перед парламентом Карелии задачах на 2024 год

Элиссан Шандалович рассказал о стоящих перед парламентом Карелии задачах на 2024 год

14 декабря 2023, 17:09
Фото: Заксобрание Карелии
Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович выступил перед журналистами, рассказав о планах работы парламента в 2024 году.

Как сообщает karelinform.ru, наступающий год объявлен российским президентом Владимиром Путиным Годом семьи, поэтому особое внимание в законотворчестве и законодательной деятельности в целом планируется сделать на поддержке семей, включая многодетные, укреплять и развивать институт материнства и детства, о чем заявил спикер карельского парламента.

Парламентарий отмечает, что в фокусе внимания Заксобрания есть и будет помощь участникам военной спецоперации и их родственникам.

Спикер ЗС пообещал, что регион продолжит работать над тем, чтобы защитники нашей страны — борцы с нацизмом могли почувствовать поддержку, оказываемую военнослужащим и их семьям.

Помимо этого, планируется модернизация действующего законодательства и создание новых стратегий экономического развития, увеличение собственных доходов бюджета и поиск инвесторов, которые будут возводить новые производственные мощности и трудоустраивать жителей республики.

«В течение года мы также будем возвращаться к работе над бюджетом. Да, главный финансовый документ непростой, но вместе с главой, правительством Карелии мы будем искать возможность выделить средства на такие важные для региона направления, как программы инициативного бюджетирования, проектирование и строительство очистных сооружений, обновление парка пожарных машин, сокращение кредиторской задолженности медицинских учреждений», — перечислил основные инициативы развития региона на ближайшее будущее Элиссан Шандалович.

В грядущем году, согласно комментарию депутата, парламент также намеревается, как и сейчас, вести сотрудничество с новыми регионами и их законодательными органами власти. Кроме того, планируется вести партнерство с Витебским областным Советом депутатов Республики Беларусь. Предполагается, что белорусские коллеги утвердят двусторонний план мероприятий по выполнению соглашения о сотрудничестве.

«Следующий, 2024 год станет для Законодательного собрания Республики Карелия особенным. Он пройдет под знаком 30-летия карельского парламентаризма. Это, безусловно, и знаковый исторический рубеж, и повод подвести итоги, и новая точка отсчета. В юбилейный год коллеги по Парламентской Ассоциации Северо-Запада России доверили мне пост председателя ПАСЗР. Для меня, для Законодательного собрания Карелии это большая честь и ответственность. Одно из планируемых направлений работы — усиление взаимодействия с другими российскими ассоциациями. Но, безусловно, главная задача — продолжение курса на решение общих для регионов Северо-Запада вопросов», — напомнил о значимости многолетней работы карельского парламента спикер ЗС.

#Общество
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