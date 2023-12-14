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Итоги прямой трансляции с Путиным, фестиваль скульптур в Нижнем Тагиле и ремонт дорог

Итоги прямой трансляции с Путиным, фестиваль скульптур в Нижнем Тагиле и ремонт дорог

14 декабря 2023, 18:01
Фото: Midjourney
О чем говорил Владимир Путин во время прямой трансляции. В Нижнем Тагиле пройдет фестиваль ледяных фигур. Тагильчанин номинирован на премию в международном конкурсе и кое-что о дорогах: самое важное, что произошло 14 декабря в Нижнем Тагиле.

Сегодня, 14 декабря, прошла «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Журналисты и простые россияне, которым удалось попасть в эфир, на протяжении 4 часов задавали вопросы главе государства и делились с ним своими проблемами. TagilCity.ru собрал основные темы этой встречи.

СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии
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Житель поселка Рефтинский Свердловской области задал вопрос президенту о состоянии системы здравоохранения. Владимир Путин ответил о внедряемой программе первичного звена здравоохранения и о своем личном предстоящем контроле над ситуацией в данном населенном пункте.

Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
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В Нижнем Тагиле впервые проведут симпозиум ледяных фигур, созданных местными умельцами. Представители художественных объединений обратились к мэру города с предложением провести мероприятие по формированию ландшафтной скульптуры. Симпозиум приурочен к Новому году.

Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
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Тагильчанин Леонид Медовиков занял второе место на международном конкурсе «Мы вместе». Он был номинирован на премию «Помощь людям» за свой проект «Безлимитные». Церемония награждения прошла 4 декабря, награду вручали телеведущая Юлия Барановская и народный артист России Николай Цискаридзе.

Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
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В 2024 году в Нижнем Тагиле планируется отремонтировать четыре автодороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Список улиц, которые будут отремонтированы, был озвучен начальником управления городским хозяйством Андреем Лебедевым на заседании постоянной комиссии в думе 12 декабря.

В 2023 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту будут отремонтированы 4 автодороги (список)
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