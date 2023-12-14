Итоги прямой трансляции с Путиным, фестиваль скульптур в Нижнем Тагиле и ремонт дорог

О чем говорил Владимир Путин во время прямой трансляции. В Нижнем Тагиле пройдет фестиваль ледяных фигур. Тагильчанин номинирован на премию в международном конкурсе и кое-что о дорогах: самое важное, что произошло 14 декабря в Нижнем Тагиле.

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