Итоги прямой трансляции с Путиным, фестиваль скульптур в Нижнем Тагиле и ремонт дорог

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Сегодня, 14 декабря, прошла «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Журналисты и простые россияне, которым удалось попасть в эфир, на протяжении 4 часов задавали вопросы главе государства и делились с ним своими проблемами. TagilCity.ru собрал основные темы этой встречи.
Житель поселка Рефтинский Свердловской области задал вопрос президенту о состоянии системы здравоохранения. Владимир Путин ответил о внедряемой программе первичного звена здравоохранения и о своем личном предстоящем контроле над ситуацией в данном населенном пункте.
В Нижнем Тагиле впервые проведут симпозиум ледяных фигур, созданных местными умельцами. Представители художественных объединений обратились к мэру города с предложением провести мероприятие по формированию ландшафтной скульптуры. Симпозиум приурочен к Новому году.
Тагильчанин Леонид Медовиков занял второе место на международном конкурсе «Мы вместе». Он был номинирован на премию «Помощь людям» за свой проект «Безлимитные». Церемония награждения прошла 4 декабря, награду вручали телеведущая Юлия Барановская и народный артист России Николай Цискаридзе.
В 2024 году в Нижнем Тагиле планируется отремонтировать четыре автодороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Список улиц, которые будут отремонтированы, был озвучен начальником управления городским хозяйством Андреем Лебедевым на заседании постоянной комиссии в думе 12 декабря.