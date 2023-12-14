Карлов рассказал о больнице в Рефтинском, на которую жаловались свердловчане

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Как сообщает департамент информационной политики региона, больница посёлка Рефтинский в ноябре стала частью крупного межмуниципального центра. Это дает возможность увеличить оказание помощи местным жителям.
Теперь более 50 медработником оказывают помощь тысячам граждан. В медучреждении работают терапевты и педиатры, онколог, кардиолог, невролог и другие специалисты.
За последние годы в больнице установили 7 медицинских аппаратов, в частности, аппарат УЗИ, электрокардиограф.
Ранее сообщалось, что свердловский министр отправился в Рефтинский после жалобы Путину на здравоохранение.