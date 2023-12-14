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Updated Сегодня, 16:47

Министр здравоохранения посетил Рефтинский после жалоб Путину

Карлов рассказал о больнице в Рефтинском, на которую жаловались свердловчане

14 декабря 2023, 16:45
Фото: Департамент информационной политики региона

Министр здравоохранения посетил Рефтинский после жалоб Путину

Глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов по поручению губернатора приехал в Рефтинский и сообщил о планах по развитию больницы.

Как сообщает департамент информационной политики региона, больница посёлка Рефтинский в ноябре стала частью крупного межмуниципального центра. Это дает возможность увеличить оказание помощи местным жителям.

Теперь более 50 медработником оказывают помощь тысячам граждан. В медучреждении работают терапевты и педиатры, онколог, кардиолог, невролог и другие специалисты.
За последние годы в больнице установили 7 медицинских аппаратов, в частности, аппарат УЗИ, электрокардиограф.

Ранее сообщалось, что свердловский министр отправился в Рефтинский после жалобы Путину на здравоохранение.

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#Общество#Больница#Свердловская область#Медицина#Врачи#Медики#Андрей Карлов#Камилла Булгакова
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