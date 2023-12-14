Карлов рассказал о больнице в Рефтинском, на которую жаловались свердловчане

Теперь более 50 медработником оказывают помощь тысячам граждан. В медучреждении работают терапевты и педиатры, онколог, кардиолог, невролог и другие специалисты.

За последние годы в больнице установили 7 медицинских аппаратов, в частности, аппарат УЗИ, электрокардиограф.